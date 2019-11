Lugano erkämpft sich den zweiten Punkt

In der 57. Minute lag der Ball völlig aus dem Nichts plötzlich im Netz. Nach einem Freistoss aus dem Mittelfeld machte sich Luganos Balint Vecsei im Malmöer Strafraum am längsten und schob das Leder mit gestrecktem Bein ein. Die Luganesi jubelten, doch Schiedsrichter Kruaschwili zerstörte alle Hoffnungen der Tessiner. Er entschied auf Abseits. Danach fand sich die Partie schnell im selben trägen Trott wieder wie zuvor. Am Schluss stand auf der Anzeigetafel im St. Galler Kybunpark das logische Resultat: 0:0

Lugano holte sich damit den zweiten Punkt in der Gruppenphase der Europa League. Bereits gegen Dynamo Kiew erkämpfte sich der Super-Ligist ein 0:0, ohne dabei offensiv zu überzeugen. Aber nach den vergangenen schwierigen Wochen werden sie im Tessin mit diesem zweiten Punkt wohl mehr als zufrieden sein. Das Spiel gegen Malmö war die zweite Partie von Maurizio Jacobacci. Der Italiener feierte in der Meisterschaft letzte Woche beim 2:1 gegen Luzern einen perfekten Einstand.

Anders als gegen die Luzerner fiel sein Team in der Europa League aber nicht mit offensivem Kreativgeist auf, sondern mit solider Abwehrarbeit und hart geführten Zweikämpfen. Das aberkannte Abseitstor von Vecsei war der einsame Höhepunkt in den 90 Spielminuten. (tmü)

Lugano - Malmö 0:0 St. Gallen. – 1875 Zuschauer. -– SR Kruaschwili (GEO). Lugano: Baumann; Yao, Maric, Daprelà, Lavanchy; Custodio, Vecsei; Bottani (57. Gerndt), Carlinhos, Aratore; Holender (81. Lovric). Malmö: Dahlin; Beijmo (64. Molins), Nielsen, Bengtsson, Safari (69. Knudsen); Traustason, Bachirou, Lewicki (30. Innocent), Rieks; Rosenberg, Berget. Bemerkungen: Lugano ohne Sabbatini, Macek und Da Costa (alle verletzt). Malmö ohne Christiansen und Brorsson (beide verletzt). Verwarnungen: 43. Nielsen (Foul), 60. Bachirou (Foul), 70. Innocent (Foul), 87. Traustason (Reklamieren), 91. Lovric (Foul), 92. Molins (Foul).

Rangliste: 1. FC Kopenhagen 4/6 (4:3). 2. Dynamo Kiew 4/6 (3:2). 3. Malmö 4/5 (3:3). 4. Lugano 4/2 (1:3). (red)