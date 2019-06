Marcel Koller war entlassen – dann änderte Burgener seine Meinung

«Information für die Medien: Zu Beginn der kommenden Woche wird der FC Basel 1893 zu einer Medienkonferenz einladen, die genaue Zeit wird noch kommuniziert. Wir bitten um Verständnis, dass bis dahin keine weiteren Auskünfte seitens des FCB in dieser Sache erteilt werden.» So endet am Freitag ein Medien-Communiqué des FC Basel zum Rücktritt von Marco Streller als Sportchef. Und so – samt lautem, lang anhaltendem medialen und öffentlichen Echo – endet damit aus rotblauer Sicht auch eine Woche, in der sich der FCB in die grösste Krise seit den Ausschreitungen vom 13. Mai 2006 manövriert hat.

Zumindest meint man das. Doch der Club, der zuletzt eine einzige Wundertüte war, hält eine weitere Überraschung bereit. Sie kommt vom Präsidenten selbst: Bernhard Burgener beschliesst, die rotblaue Kommunikationsstrategie – die er als Chef in einer derart wichtigen Causa zwingend zu verantworten hat – ad absurdum zu führen und bereits am Folgetag auf seinem eigenen Kanal zu kommunizieren. Er gibt dem «Blick» Auskunft über die vergangene Woche. Burgener beantwortet dabei einige berechtigte Fragen. Einige berechtigte Fragen beantwortet er nicht. Und einige berechtigte Fragen werden ihm gar nicht gestellt. So dass am Ende nicht weniger Fragen im Raum stehen.

Koller holte bereits «private Dinge»

Klar ist nun immerhin, was nach der spektakulären Kehrtwende am Donnerstag/Freitag schon absehbar war: «Wir werden weiterhin mit Marcel Koller zusammenarbeiten und in die neue Saison gehen.» Dass dieser Trainer, der in den vergangenen Wochen genauso zum Spielball eines internen Machtkampfs wurde wie Streller-Kandidat Patrick Rahmen, trotz Verbleibs stark geschwächt in diese Saison gehen wird, scheint innerhalb der verbliebenen Führung nicht registriert oder als vernachlässigbar eingeschätzt zu werden.

Mehr noch: Burgener unterlässt es im Interview, die Behauptung des «Blick» zu dementieren, wonach Koller während einer Sitzung am Mittwoch in Pratteln bereits mündlich entlassen wurde. Einer Sitzung, bei der Burgener, CEO Roland Heri, Noch-Sportdirektor Streller sowie Koller und dessen Berater Dino Lamberti zugegen waren.

Es führt dies zum einzig logischen Schluss, dass das stimmt – zumal Lamberti bestätigt, dass sein Klient nach der Sitzung sein Büro aufsuchte, um «private Dinge zu holen.» Warum sollte Burgener zulassen, dass sein künftiger Trainer auch noch das Stigma des bereits Entlassenen mit in die neue Saison bringt, wenn die Information nicht korrekt ist?

Liess er sich von anderen Entscheidungsträgern beeinflussen?

Im Verborgenen bleibt hingegen, warum danach der Rahmen-Deal platzte. Erstaunlicherweise wird auch gar nicht explizit danach gefragt. Ebenso wenig kommt zur Sprache, dass Burgener letztlich durch seinen Meinungsumschwung seinen in sportlichen Fragen wichtigsten Angestellten desavouierte und warum er das tat. Änderte er einfach selbst seine Meinung? Oder liess er sich von anderen Entscheidungsträgern im Club beeinflussen, die ein Interesse daran gehabt haben könnten, dass Streller aufläuft? Und warum wird er nicht danach gefragt?

Stattdessen wird noch immer der falsche Eindruck bewirtschaftet, Streller habe im Alleingang gehandelt und es habe sich um einen Machtkampf zwischen ihm und dem Trainer gehandelt. Dies, obwohl allein schon aus dem Wenigen, was Burgener zum Thema «Entlassung Koller» sagt oder nicht sagt, hervorgeht, dass das so nicht stimmen kann. Ebenfalls im Widerspruch zu dieser Version steht Marcel Kollers Aussage, die er noch am Dienstag gegenüber «SRF» machte und wonach er zu jenem Zeitpunkt von nichts wusste.

Sportliche Abteilung wird analysiert und neu aufgestellt

Richtig ist: Marcel Koller wollte FCB-Trainer bleiben und hat einen laufenden Vertrag bis 2020 mit Option auf ein weiteres Jahr. Marco Streller wollte diesen Trainer durch Patrick Rahmen und ohne weitere Alternative ersetzen – im falschen Glauben, er habe im Club die nötige Unterstützung für diesen Schritt.

Zwei Konsequenzen daraus sind bekannt: Koller bleibt Trainer und Streller ist nicht mehr Sportchef. Wer auf ihn folgt, ist weiter offen. Burgener spricht davon, dass der künftige Verantwortliche zum Team passen und die sportliche Kompetenz mitbringen muss. Dass er von aussen kommt, sagt er nicht. Ausserdem soll nun die sportliche Abteilung analysiert und neu aufgestellt werden. Das kann auch bedeuten, dass Kaderplaner Remo Gaugler nicht mehr weiterbeschäftigt wird. Vielleicht will Gaugler aber auch gar nicht mehr ohne Streller.

Die jüngsten Entwicklungen dürften beim einen oder anderen FCB-Mitarbeiter Spuren hinterlassen haben. Zum Beispiel bei jenen, die im Bereich der Kommunikation tätig sind – und an denen Burgener einfach vorbeikommunizierte. (Redaktion Tamedia)