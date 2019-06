Mit diesen Paarungen geht die Super-League-Saison los

An diesen Kalender muss man sich erst gewöhnen. Denn als am Donnerstag die Swiss Football League den Spielplan für die Saison 2019/20 kommunizierte, da fehlte der Name der Grasshoppers. Zum ersten Mal seit 70 Jahren startet die oberste Spielklasse ohne die Zürcher in die Meisterschaft.

Statt dem Absteiger greift Servette wieder ins Super-League-Geschehen ein und trifft in der ersten Runde am Sonntag, 21. Juli, auswärts auf den Meister YB. Mit folgenden Paarungen geht es los: Samstag, 20. Juli, 19 Uhr: Sion - Basel, Thun - Neuchâtel Xamax; Sonntag, 21. Juli, 16 Uhr: St. Gallen - Luzern, Young Boys - Servette Genf, Zürich - Lugano.

Zum ersten Gipfeltreffen zwischen den Young Boys und ihrem vermeintlichen Herausforderer FC Basel kommt es in der siebten Runde (Sonntag, 22. September) im Stade de Suisse. Die beiden Teams treffen auch zum Auftakt der Rückrunde aufeinander.

Noch sind erst die Anspielzeiten des ersten Saisonviertels bekannt. Die Paarungen sind jedoch für alle 36 Runden angesetzt. Hier geht es zum ganzen Spielplan der Super-League-Saison 2019/20.

Den Spielplan der Challenge League gibt es hier. (saw)