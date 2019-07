Die verbale Balgerei geht weiter. In der zweiten Folge unseres Podcasts «Dritte Halbzeit» schimpft Fabian Ruch den Rest der Runde «VAR-Groupies». Thomas Schifferle findet es «Mumpitz», wie der FCZ sein defensives Mittelfeld aufstellt. Und Kay Voser vermisst bei den jungen FCB-Innenverteidigern «das gewisse Etwas».

