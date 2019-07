Nobler Fussball-Hotspot im Sarganserland

«Am 1. August gibt es auch mal eine Bratwurst»





«Es tut mir leid, dass ich den Termin verschieben musste», sagt Renato Wüst (Foto) als er verspätet auf der Terrasse des «verve by sven» erscheint. Beschwingt geht es los und im selben forschen Tempo durch das Gespräch. Die Zeit ist knapp, denn 100 Köche stehen unter seinem Kommando und die warten schon auf den Chef.



Drei Köche aus dieser Brigade stellt er für den BVB ab. Den Menü-Plan hat er selber erstellt und ist bereit, vom BVB-Arzt abgesegnet zu werden. Sein Menüplan ist «lustvoll, massvoll und sinnvoll», sagt Wüst. Die einzige Ausnahme: Der Grillabend am 1. August. Zum Geburtstag der Schweiz dürfen es auch die Gäste ein bisschen beim Essen krachen lassen und eine Bratwurst oder einen Burger verdrücken. «An diesem Tag versuchen wir die Buben ein wenig zu verwöhnen.»



Für Wüst, der seit 1978 in Bad Ragaz kocht, ist das Routine. Mit den «fremden Club-Köchen» in seiner Küche hat er kein Problem. «So lange ich das Sagen habe», fügt er scherzend an. Auch nicht, dass sich die Ernährung der Sportler stark verändert hat. Auch, weil die Clubs heutzutage multikulturell zusammengesetzt sind. Wüst versteht sich auch auf Halãl (nach islamischem Glauben erlaubt). Er kocht aber nicht koscher (Vorschriften des Judentums). Das kauft er ein.



Obwohl Wüst ein Temperament wie Chilli hat, kann ihn kaum ein Wunsch aus der Ruhe bringen. Was er nicht verträgt, wenn man dem Koch in die Suppe spuckt. Englische Teams sind heikel was die Ernährung der Spieler anbelangt. Da kann es sein, dass sich die Geister beim Fettanteil von Glacé scheiden, wie Wüst zu berichten weiss.(ete)