Rasen mähen mit Xherdan Shaqiri – neue Podcastfolge

Nein, natürlich kommt auch die «Dritte Halbzeit» nicht an IHM vorbei. Wir fragen uns: Ist Xherdan Shaqiri eigentlich der Roger Federer des Fussballs? Unser Tennis-Maestro hat seine Auftritte mit dem Schweizer Nationalteam (andere sagen Davis-Cup) ja jeweils auch auf ganz auserlesene Daten beschränkt.

Ausserdem fordert Kay Voser die Einführung von Playoffs im Schweizer Fussball, Fabian Ruch trauert noch immer ein wenig den Chancen nach, die YB in Belgrad hat liegen lassen – und Thomas Schifferle hat tatsächlich herausgefunden, warum der FC Sion derzeit so erfolgreich ist.

Die sechste Folge unseres Podcasts. Natürlich wie immer mit einem Quiz, bei dem Kay Voser seinem Ruf gerecht wird. Und mit Hörer-Reaktionen! Wobei wir von denen gerne noch mehr hätten.

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten.

