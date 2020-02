Saudiarabien lanciert Frauen-Fussballliga

Eine eigene Fussball-Liga für Frauen in Saudiarabien? Wer hätte dies vor einigen Jahren in diesem als ultrakonservativ bekannten Land für möglich gehalten? Nun wird es Realität. Erst vor zwei Jahren wurde im Emirat Frauen die Erlaubnis zuteil, sich Fussballspiele auch im Stadion anzusehen – nun steht der nächste grosse Schritt an. Das Emirat bekommt eine eigene Frauenliga, die meisten Spiele sollen in der Hauptstadt Riad, sowie in Dschidda und Dammam ausgetragen werden.

Dieser nächste Wurf gehört zu den Reformen, die Kronprinz Muhammad bin Salman in den letzten Jahren einführte, berichtet bbc.com. «Der Start dieser Liga ist ein weiterer grosser Schritt in die Zukunft für unser Land, unsere Gesundheit und unsere Jugend», sagte Prinz Khaled bin Alwaleed bin Talal, Präsident des nationalen Sportverbandes.

Von offizieller Seite wird erklärt, dass diese Reform ein weiterer Schritt für die Rechte der Frauen im Sport sei. Aktivisten sagen hingegen, es müsse weiterhin noch viel geschehen, um die Rechte der Frauen in Saudiarabien zu stärken. (hua)