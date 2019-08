Schärs Newcastle gewinnt gegen Tottenham überraschend

Am dritten Spieltag der Premier League durften die Spieler von Newcastle United zum ersten Mal jubeln. Ausgerechnet auswärts gegen Tottenham gelang dem Team von Trainer Mauricio Pochettino der erste Triumph in dieser Saison. Joelinton traf in der 27. Minute mit einem platzierten Distanzschuss in die untere linke Torecke.

Grossen Anteil am überraschenden Auswärtssieg hatte der Schweizer Nationalspieler Fabian Schär. Der Wiler verteidigte 90 Minuten durch und überzeugte im Direktduell mit Tottenham-Angreifer Harry Kane, der für einmal ohne Torerfolg blieb.

Auch Manchester City hat am dritten Spieltag der Premier League seine Auswärtspartie beim AFC Bournemouth gewonnen. Das Team um den ehemaligen Dortmunder Ilkay Gündogan, der von Beginn an spielte, setzte sich am Sonntag mit 3:1 (2:1) bei den «Cherries» durch.

Sergio Agüero (15./64. Minute) und Raheem Sterling (43.) schossen im Vitality-Stadion die Tore für den Meister. Kurz vor Agüeros zweitem Treffer war den Citizens auch nach Einsatz des Videobeweises ein Strafstoss verwehrt worden. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Bournemouth erzielte Harry Wilson (45.+3).

David Silva penalty shout vs. Bournemouth (VAR Review - No Penalty) pic.twitter.com/tQjJAP6Exo — Main Team (@MainTeamSports) August 25, 2019

Nach nun zwei Siegen und einem Remis aus den ersten drei Spielen der Saison belegt Manchester City in der Tabelle den zweiten Platz hinter dem FC Liverpool, der als einziges Team drei Siege eingefahren hat. (dpa)