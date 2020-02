Schmidts Augsburg verliert gegen Leverkusen

Fussball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist auch im 18. Spiel gegen den FC Augsburg ungeschlagen geblieben und hat am Sonntag 2:0 (1:0) gewonnen. Die Leverkusener kamen vor 23'703 Zuschauern durch Tore von Moussa Diaby (25. Minute) und Nadiem Amiri (59.) zum zwölften Erstliga-Sieg gegen die Augsburger, die ohne den verletzten Lichtsteiner auskommen mussten. Bayer liegt nun punktgleich mit Borussia Mönchengladbach auf Rang fünf der Tabelle. Augsburg ist Elfter.

Die Gastgeber mussten kurzfristig auf den erkrankten Charles Aranguiz und auch auf den am Sprunggelenk verletzten Kevin Volland verzichten. Dem Bayer-Torjäger droht eventuell eine längere Verletzungspause. Dafür beförderte Trainer Peter Bosz erstmals in einem Bundesligaspiel Exequiel Palacios in die Startelf, auch Diaby rückte wieder in die Anfangsformation. Nationalspieler Jonathan Tah verstärkte die Dreier-Abwehrkette.

Die Bayer-Elf übernahm schnell die Spielkontrolle und hatte durch den Distanzschuss von Nadiem Amiri (10.) die erste gute Möglichkeit, doch der zuletzt umstrittene FCA-Keeper Tomas Koubek konnte den Ball zur Ecke lenken. Die Gäste standen in der auf zwei Positionen umgebauten Abwehr kompakt, kamen aber in der Offensive lediglich nach einem Standard zu einer ersten Chance: Florian Niederlechner traf per Kopfball nach einer Ecke knapp neben das Tor (18.).

Besser machte es auf der anderen Seite Diaby, der von Kai Havertz in Szene gesetzt wurde und mit einem Linksschuss aus sechs Metern in die rechte Ecke gegen den machtlosen FCA-Keeper den Führungstreffer für Bayer erzielte. Es war der vierte Saisontreffer für den Franzosen, der Vaterfreuden entgegensieht und kurzfristig aus der Heimat zurückgekehrt war. Der 20-Jährige sorgte über die linke Seite für die meiste Gefahr bei den Gastgebern.

Bayer Leverkusen – Augsburg 2:0 (1:0). – 23'703 Zuschauer. – Tore: 25. Diaby 1:0. 59. Amiri 2:0. – Bemerkung: Augsburg mit Vargas (ab 59.), ohne Lichtsteiner (verletzt).

