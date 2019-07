Schweden sichert sich Bronze

Schwedens Fussballerinnen haben bei der WM in Frankreich das Spiel um Platz drei gewonnen und sich damit die Bronzemedaille gesichert. Das Team von Trainer Peter Gerhardsson setzte sich am Samstag in Nizza mit 2:1 gegen England durch.

Deutschland-Bezwinger Schweden erwischte im Stade de Nice einen guten Start. Schon nach gut 20 Minuten lagen sie mit 2:0 in Front. Spielmacherin Kosovare Asllani nutzte einen haarsträubenden Abwehrfehler von Englands Verteidigerin Alex Greenwood, die ihr den Ball massgerecht servierte.

In der 11. Minute schoss sie Schweden in Führung. Nur elf Minuten später liess die englische Abwehr, allen voran Captain Steph Houghton, die schnelle Sofia Jakobsson zu lange gewähren, so dass die Angreiferin mit einem herrlichen Schuss ins lange Eck traf.

Amerikanisches Duell um den «Goldenen Schuh»

Fran Kirby (31.) brachte die Lionesses noch einmal heran. Ihr Schuss ging zuerst an den Innenpfosten, dann ins Netz. Nach Kirbys Anschlusstreffer wurde das Team von Phil Neville noch einmal stärker. Als der Ball erneut im schwedischen Tor lag, war der Jubel zunächst gross. Torschützin Ellen White imitierte gar den berühmten Jubel von Alex Morgan. Die Amerikanerin hatte nach ihrem Tor gegen England im Halbfinal so getan, als ob sie eine Tasse Tee trinken würde.

The worst bit of that half is that Ellen White's celebration was a cracker. She pretended to sip tea...



Where have we seen that before? Alex Morgan perhaps? ????



? https://t.co/VAJgBw7Rd3 #ENGSWE #Lionesses #ENG #teagate pic.twitter.com/Gpf5NO7L2D — BBC Sport (@BBCSport) July 6, 2019

Doch die Überprüfung der Szene nach Intervention des deutschen Video-Referees Felix Zwayer ergab ein Handspiel von White, die damit bei sechs Turniertreffern blieb. Ebenfalls sechsmal war bisher US-Stürmerin Morgan erfolgreich, die sich im Finale nun mit ihrer Teamkollegin Megan Rapinoe (5) um den «Goldenen Schuh» als beste WM-Torschützin streitet.

In der 90. Minute rettete Nilla Fischer die Bronzemedaille. Nach einem Eckball brachte die Engländerin Lucy Bronze den Ball Richtung Tor. Die schwedische Verteidigerin stand aber genau richtig und wehrte den harten Schuss mit dem Kopf auf der Linie ab. Es war die letzte aufregende Szene im Spiel um Rang 3. Der WM-Final zwischen den USA und Holland findet am Sonntag um 17 Uhr in Lyon statt.

(dpa/red)