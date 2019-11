Dreimal Bachmann, zweimal Traumtor

Manchmal sind sie mehr gefordert, die Genies. Besonders dann, wenn destruktive Gegnerinnen wie Rumänien warten, die mit jeder Spielminute ohne Gegentor mehr und mehr beginnen, an die Überraschung zu glauben. Es sind die Momente, in denen es eine Ramona Bachmann braucht. Eine begnadete Offensivspielerin, die schon als Teenager davon sprach, einmal Weltfussballerin werden zu wollen.

Bachmann wartet nicht allzu lange, um ein einseitiges, aber auch etwas zerfahrenes Spiel, in entsprechende Bahnen zu lenken. Mit dem Rücken zum Tor nimmt sie in der 26. Minute den Ball an, dribbelt sich auf engstem Raum zuerst an der ersten, dann an der zweiten Gegnerin vorbei. Fast 25 Meter zum Tor sind es noch, der Ball ist auf dem linken Fuss. Kein Problem, der Schuss landet via Lattenunterkante im Tor (Video oben).

Weil Bachmann ihrem Geniestreich gegen ideenlose Gäste Sekunden vor dem Pausenpfiff ein zweites Tor folgen lässt, geraten die Schweizerinnen auch im vierten Qualifikationsspiel zur EM 2021 in England nie in Gefahr, die Partie nicht zu gewinnen.

6:0 lautet das Verdikt am Ende, fürs Highlight in der zweiten Halbzeit ist, natürlich, Bachmann zuständig, mit einem herrlichen Schlenzer ins obere Eck.

Der nächste Gegner heisst Belgien (14. April 2020), das sind die grossen Konkurrentinnen um den Gruppensieg und somit die direkte EM-Qualifikation.

Schweiz - Rumänien 6:0 (2:0)

LIPO Park. - 3741 Zuschauer. - SR Shukrula (Hol).

Tore: 26. Bachmann 1:0. 45. Bachmann 2:0. 64. Crnogorcevic (Handspenalty) 3:0. 74. Bachmann 4:0. 81. Humm 5:0. 88. Fölmli.

Schweiz: Thalmann; Maritz, Bühler, Calligaris, Aigbogun; Gut (69. Bernauer), Wälti; Reuteler (78. Fölmli), Bachmann, Lehmann (61. Humm); Crnogorcevic.

Rumänien: Ceasar; Meluta, Ficzay, Oprea, Goder (19. Sandu); Olar, Vätafu, Bortan, Ciolacu (87. Bistrian), Voicu; Rus (78. Vladulescu).

Verwarnungen: 32. Bortan, 59. Rus (Foul). - Platzverweis: 64. Ficzay (Hands auf der Linie).

