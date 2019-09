Messi für Ronaldo, aber nicht umgekehrt

Ein bisschen überraschend kam es diesmal. Lionel Messi ist gestern in Mailand zum Weltfussballer gekürt worden. Viele rechneten mit Verteidiger Virgil van Dijk von Liverpool, gewonnen hat bei der Wahl durch Experten und Spieler dann doch wieder der Argentinier Messi, zum insgesamt sechsten Mal schon.

Weil bei der Wahl nebst Fans auch Captains und Trainer jedes Nationalteams (sowie ein Journalist aus dem Land von jedem Fifa-Mitgliedsverband) eine Stimme abgeben dürfen, ist es nicht ganz unerheblich, wer denn für wen gestimmt hat.

Dabei erstaunt: Messi hat für Mitkonkurrent und Langzeitrivale Ronaldo, der Portugiese aber nicht für Messi gestimmt. Keiner der beiden hat zudem dem aussichtsreichsten Konkurrenten van Dijk eine Stimme gegeben. Dass Teamkollegen mit einer Stimme bedacht werden, wie bei Messi noch Frenkie de Jong und bei Ronaldo Matthijs de Ligt, ist hingegen üblich.

Lionel Messi:



???? Sadio Mane

???? Cristiano Ronaldo

???? Frenkie de Jong



Cristiano Ronaldo:



???? Matthijs de Ligt

???? Frenkie de Jong

???? Kylian Mbappe#BestAwards — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 24, 2019

Ronaldo war bei der Wahl ja bekanntermassen nicht zugegen – auch wenn der Juventus-Stürmer aus Turin wohl einer der kürzeren Anreisen gehabt hätte. Die einen entschuldigten es mit der Konzentration auf die Genesung einer leichten Adduktorenverletzung, andere schoben es auf die Unlust Ronaldos, an einem Abend dabeizusein, an dem er voraussichtlich keine Hauptrolle bekleidet. Glaubt man seinem Instagram-Account, verbrachte der Portugiese gestern einen ruhigen Abend – er postete ein Bild von sich zu Hause in seiner Wohnung.

Zurück zur Wahl: In Abwesenheit Ronaldos also durfte Messi seine sechste Auszeichnung als Weltbester in Empfang nehmen, überholt in diesen Belangen jetzt also wieder Ronaldo (fünf Mal Weltfussballer). Pikantes Detail: Messi hatte zwar bei den Trainern und Captains die Nase vorn, die Pressevertreter aber stimmten überwiegend für van Dijk.

(mrm)