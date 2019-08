Sörensen verstärkt YB

Die Young Boys sind auf der Suche nach einem Innenverteidiger fündig geworden. Wegen den Verletzungen von Sandro Lauper (Kreuzbandriss) und Mohamed Camara (Schienbeinbruch), die beide erst 2020 wieder zur Verfügung stehen werden, beobachteten sie den Transfermarkt in Europa zuletzt intensiv. Es gab mehrere Kandidaten, nun wechselt Frederik Sörensen vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln leihweise bis Ende Saison zu YB.

Kommuniziert wurde der Deal noch nicht, verschiedene Quellen in Deutschland und Italien aber bestätigen den Wechsel. Sörensen wurde unter anderem bei Juventus Turin ausgebildet, galt vor ein paar Jahren als eines der grössten Verteidigertalente Europas, überzeugte in Köln, verlor seinen Stammplatz aber letztes Jahr - auch, weil er zuerst nicht in der 2. Bundesliga spielen wollte, ein Transfer aber nicht klappte.

Nun möchte der Däne in Bern seine Karriere mit 27 neu lancieren. Sörensen ist 1,94 m gross, kopfballstark und relativ passsicher. Er bestritt ein Länderspiel für Dänemark - und soll nun den Young Boys im anstrengenden Herbst helfen.

Neben Captain und Abwehrchef Fabian Lustenberger stehen auch die jungen Innenverteidiger Cédric Zesiger und Nicolas Bürgy im Kader. Grégory Wüthrich könnte derweil noch in diesem Sommer eine neue Herausforderung suchen.