Statistik zeigt, wie wichtig Xhaka für Arsenal ist

Arsenals 2:2-Ausgleichstreffer in der 96. Minute durch Alexandre Lacazette sah Granit Xhaka erneut nur aus der Ferne. Auch im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten stand der 27-jährige Schweizer Nationalspieler nicht im Gunners-Kader. Seit Xhakas Auswechslung im Spiel gegen Crystal Palace am 27.10 (2:2), bei der er von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde und er sich daraufhin zu abschätzigen Gesten gegen die Anhänger im Stadion hinreissen liess, wurde der Mittelfeldspieler nicht mehr eingesetzt. In seither drei Ligaspielen holten die Nordlondoner lediglich zwei Punkte.

Und auch in der Europa League kamen die Gunners gegen Vitória Guimarães nicht über ein 1:1 hinaus. Ohne den von vielen Fans und Medien hart kritiserten und zum Sinnbild von Arsenals schwachem Saisonstart gemachten Schweizer Nationalspieler ist Arsenal in eine noch tiefere Krise gerutscht. Das wirft die Frage auf, ob die Kritik an Xhakas Leistungen überhaupt berechtigt war? Statistisch gesehen spielt Arsenal ohne den Linksfuss nämlich deutlich schlechter. Mit Xhaka holte Emerys Team in dieser Premier-League-Saison im Schnitt 1,44 Punkte. Ohne ihn nur gerade 1,25.

Auch der Blick auf die vergangene Saison zeigt ein ähnliches Bild: Aus den 29 Spielen, bei denen Xhaka zum Einsatz kam, resultierten pro Spiel 1,86 Punkte. In den Partien, in welchen er nicht spielte, holte die Mannschaft im Schnitt 1,66 Zähler. Xhakas Wichtigkeit für das Arsenal-Spiel fiel in seiner ersten Spielzeit für die Gunners (2016/17) sogar noch deutlicher aus: Wenn er eingesetzt wurde, fuhr sein Team etwas mehr als zwei Punkte pro Siel ein. Spielte er nicht, waren es auch hier 1,66. In seiner zweiten Saison verpasste Xhaka kein einziges Spiel. Insgesamt bestritt er 108 Premier-League-Spiele für Arsenal, in welchen er einen Schnitt von 1,8 Punkten pro Spiel aufweist. In den 19 Spielen, die er seit seiner Ankunft verpasste, holte das Team 1,57 Punkte pro Spiel.

«Mein Ziel ist sein Comeback»

Emery täte also gut daran, den Mittelfedlregisseur schnellstmöglich wieder zu integrieren. An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Crystal Palace sagte der Coach: «Mein Ziel ist sein Comeback, damit er uns helfen und jeder Fan mit ihm zufrieden sein kann. Dann wird auch seine Leistung besser und die Anhänger werden in naher oder ferner Zukunft stolz auf ihn sein.» Ob Xhaka jedoch auch über die anstehende Wintertransferperiode hinaus bei Arsenal spielen wird, bleibt fraglich. Gegenüber dem SRF sagte er nach dem EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in Gibraltar: «Ich habe zwar noch einen Vertrag bei Arsenal, aber ich bin froh, wenn ich zurück bin und wir die Sache endlich regeln können. Es wird sicher eine Lösung geben, da ich nicht akzeptieren kann, was mit mir passiert ist.»

«Ich weiss, wie gut er ist. Er ist ein starker Mann und wird diese Phase überstehen.»Patrick Viera

Dass Xhaka doch noch eine Zukunft im Arsenal-Dress haben wird, daran glaubt Club-Legende Patrick Vieira. Der 43- jährige Franzose, der früher selbst Captain der Gunners war, sieht Xhaka ungerecht behandelt. Gegenüber dem «Guardian» sagte der aktuelle Nizza-Coach:«Ich denke, wir sollten uns alle daran erinnern, was er bei Arsenal schon erreicht hat. Er hat mehr Respekt verdient.» Der Weltmeister von 1998 weiter: «Ich weiss, wie gut er ist. Er ist ein starker Mann und wird diese Phase überstehen.»

Xhaka im Vergleich mit Fernandinho

Wie gut Granit Xhaka ist, daran scheiden sich nicht nur die Geister der Arsenal-Fans. Auch die Experten scheinen uneinig darüber zu sein. Der ehemalige englische Nationalspieler Paul Ince kritisierte Xhaka Ende September scharf. Dem «Mirror» sagte er: «Ich würde es lieben gegen ihn zu spielen. Xhaka ist zwar ein technisch sehr guter Spieler. Ihm mangelt es jedoch an Kraft und Stärke.» Ince spielte früher selbst als defensiver Mittelfeldspieler in der Premier League – unter anderem für Manchester United und Liverpool. Der 52-Jährige weiter: «Ich verstehe nicht, wieso er jede Woche spielt und sehe nicht, was er Arsenal bringt.»

Statistisch gesehen konnte Xhaka in der vergangen Saison mit den besten defensiven Mittelfeldspielern der Liga mithalten. In 29 Einsätzen erzielte er vier Tore und gab zwei Assists. Schoss 29 mal in Richtung Tor, welches er zwölf mal traf. Spielte 2245 Pässe – davon 718 vorwärts. Er blockte neun Schüssse, fing 36 Pässe ab. Gewann 29 seiner 52 Tacklings und 52 Kopfballduelle. Verschuldete jedoch zwei Penalties.

Der von der PFA (Players Football Association) in die besten 11 der Saison gewählte Fernandinho (defensiver Mittelfeldspieler von Manchester City) schoss zum Vergleich in ebenfalls 29 Einsätzen ein Tor, gab 3 Asissts, spielte 2050 Pässe, davon 583 nach vorne. Blockte vier Schüsse, fing 41 Pässe ab, gewann 43 seiner 57 Tacklings, und 77 Kopfballduelle. Auch er verursachte einen Penalty.

Hält Emery Wort, so dürfte Xhaka zumindest in einer der kommenden zwei Partien wieder die Chance erhalten, sein Können unter Beweis zu stellen. Denn Arsenal empfängt am Donnerstag in der Europa League Eintracht Frankfurt und spielt nur drei Tage später auswärts in Norwich.

