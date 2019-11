Modusänderung in der Super League kommt vorerst nicht

Die Aufstockung der Super League von 10 auf 12 Teams schien Formsache. Ligapräsident Heinrich Schifferle sagte im August: «Ich gehe davon aus, dass wir eine Mehrheit finden.»

Im Frühling 2019 habe eine Mehrheit der Clubs in informellen Treffen die SFL aufgefordert, die Diskussion über die Aufstockung der Super League auf 12 Teams erneut aufzunehmen, schrieb die Liga damals in einer Mitteilung. Im Vergleich zu 2017, als die Reform bei den 20 Proficlubs nicht die nötige Zweidrittelmehrheit gefunden hatte, habe sich die Ausgangslage in verschiedenen Punkten verändert. So sei die SFL zum Beispiel im Bereich der TV-Rechte frei, über Format und Modus zu entscheiden, weil eine allfällige Änderung exakt mit dem Beginn der neuen Vertragsphase ab 2021/22 umgesetzt werden kann.

Doch diesmal kommt es nicht einmal zu einer Abstimmung. Diese hätte an der Generalversammlung der SFL diesen Freitag erfolgen sollen. Aber, nachdem sich nicht nur bei einigen Clubs sondern auch im Amateurfussball Widerstand geregt hatte, wurde das Traktandum nun von der Liste gestrichen. Die Modusänderung bleibt also bis auf Weiteres aus. Das bestätigt Markus Lüthi, der als Präsident des FC Thun einer der Gegner der Reform war und nun mit Genugtuung festgestellt hat, dass er mit seinen Bedenken (unter anderem bemängelte er die Wirtschaftlichkeit der geplanten Modusänderung) nicht allein war.

