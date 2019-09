Alles, was Sie zu «The Best» wissen müssen

«The Best» heisst er mittlerweile, der Weltfussballer des Jahres wird gesucht. Bereits zum 29. Mal wird er erkoren, heute Abend in Mailand. Zuvor klären wir alle dringenden Fragen.

1. Wer ist nominiert?

Noch drei Spieler sind im Rennen um den Titel. Darunter sind die beiden üblichen Verdächtigen, die fünffachen Titelträger und Rekordhalter Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, sowie der Herausforderer aus den Niederlanden, Virgil van Dijk.

TONIGHT | One of these 3 men will be named as @FIFAcom's "The Best" in 2019!



Is it @TeamMessi, @Cristiano, or @VirgilvDijk? pic.twitter.com/cjZb6MBvBK