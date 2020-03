Tottenham-Spieler klettert auf Tribüne und attackiert Fans

Aufgebracht klettert der Tottenham-Profi über die Bande, bahnt sich seinen Weg zielstrebig Sitzreihe um Sitzreihe nach oben. Mittelfeldspieler Eric Dier sorgt im Achtelfinal des FA Cups für einen Eklat. Nach der bitteren 3:4-Niederlage im Penaltyschiessen gegen Norwich hat er seine Emotionen nicht mehr im Griff und attackiert eine Fangruppe auf der Tribüne.

Der englische Nationalspieler schreit die ebenfalls gereizten Anhänger an, gerät in ein kleines Handgemenge und muss anschliessend gar von Sicherheitskräften zurückgehalten werden. Verschiedene Videos auf Social Media zeigen die Szene, wie er mitten unter den Zuschauern seine Fassung verliert.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me ???? pic.twitter.com/nMGVcDWegX