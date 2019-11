Trainerentlassung per Copy and Paste

Der FC Bayern München hat sich am Sonntagabend von Trainer Niko Kovac getrennt. Nach der 1:5-Schlappe in Frankfurt war dieser Schritt zwar erwartet worden, die Pressestelle wurde offenbar trotzdem von der Entscheidung überrascht – so könnte man es zumindest aus der Presseerklärung schliessen, welche auffällige Ähnlichkeiten mit der letzten Mitteilung dieser Art aufweist, als im September 2017 Carlo Ancelotti seinen Platz räumen musste.

Noch harmlos sind Formulierungen zu Beginn, bei denen der Eindruck entsteht, dass diese entweder leicht umgeschrieben wurden oder aus einer Vorlage stammen. Von den Leistungen seit Saisonbeginn bei Ancelotti im September 2017 wurden bei Kovac die Leistungen der vergangenen Wochen, aus Konsequenzen wurde Handlungsbedarf:

Danach wird es aber richtig auffällig, und der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge wird mit identischen Formulierungen über das Gespräch des Vorstands mit dem Trainer zitiert, links Ancelotti, rechts Kovac:

Das offene und seriöse Gespräch resultierte in beiden Fällen zum Abgang des Trainers, eine Entwicklung, welche die Bayern jeweils bedauerten:

Besonders auffällig ist zuletzt ein Zitat, welches in beiden Presseerklärungen fast identisch vorkommt, aber nicht der gleichen Quelle zugeordnet wird. Bei Ancelotti stammt die Formulierung von Rummenigge, in der Mitteilung zur Trennung von Kovac wird das praktisch gleiche Zitat dann Sportdirektor Salihamidžic zugeordnet:

Fans: «Mangelnde Wertschätzung»

Dass Salihamidžic zufällig die genau gleichen Worte gewählt hat, erscheint den Fans eher unwahrscheinlich, sie sprechen von einer kopierten Mitteilung. Dies kommt nicht gut an. «Publizieren Sie Ihre Presseerklärungen mittlerweile per Copy and Paste?», fragt ein Twitter-Nutzer direkt. Die Mitteilung sei unprofessionell und ein weiterer Tiefschlag.

Andere führen den kopierten Wortlaut auf mangelnde Wertschätzung gegenüber dem geschassten Trainer zurück.

@FCBayern Können Sie das erklären? Publizieren Sie Ihre Presseerklärungen mittlerweile per Copy-Paste? Finden Sie nicht, dass das ein wenig unprofessionell ankommt? Oder soll das nochmals als abschliessender Tiefschlag von #Rummenigge gegen #Kovac gewertet werden? — Hans Jarkon (@jarkoh) November 3, 2019

(anf)