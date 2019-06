Vergewaltigung? Ärztliches Gutachten soll Neymar belasten

Der Chat-Verlauf ist schlüpfrig. Die Vorwürfe schwer: Neymar soll eine bislang unbekannte Frau Mitte Mai in einem Hotel in Paris vergewaltigt haben. Diese hat Anzeige erstattet.

Während sich der brasilianische Fussballer eigentlich auf die Copa América vorbereiten sollte, zieht sich die Schlinge weiter zu. Zuerst verteidigte sich Neymar mit einem Instagram-Video und sprach von «einer Falle». Ausserdem legte er den gesamten Chatverlauf mit der Frau offen.

«Prellungen an Gesäss und Beinen»

Nun aber berichtet das brasilianische Newsportal «UOL Esporte» von einem Gutachten, das Neymar schwer belasten könnte.

Das Portal soll Einsicht in einen ärztlichen Bericht gehabt haben. Dieser wurde am 21. Mai, also sechs Tage nach der angeblichen Vergewaltigung, von einem renommierten Arzt eines Krankenhauses in Sao Paulo angefertigt. In dem Gutachten soll die Rede sein von «Schmerzen, Gewichtsverlust, Angst, Magenproblemen sowie Prellungen an Gesäss und Beinen».

Bilder wurden zum Schutz der Frau nicht veröffentlicht, zeigen aber gemäss dem Bericht grosse lilafarbene Flecken auf ihrem Körper. Wie «Bild» schreibt, sollen die Bilder von Rechtsexperten überprüft worden sein. Ausserdem handle es sich beim Bericht um ein verifiziertes Dokument. (red)