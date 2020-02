Liverpool und Salah mit der nächsten Gala

Auch eine schwierige erste Halbzeit brachte Liverpool nicht aus der Ruhe: In der Premier League fuhr Trainer Jürgen Klopp mit seinen Reds schlussendlich einen souveränen 4:0-Sieg gegen den FC Southampton ein. Der Tabellenführer marschiert nach dem Sieg weiter mit Riesenschritten in Richtung erstem Meistertitel seit 30 Jahren.

?? Liverpool 4-0 Southampton | Goals from Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson and Mohamed Salah help the Reds go 22 points clear at the top of the Premier League. pic.twitter.com/AgQr2XSZTg