Vier Spielsperren für Valentin Stocker

Vier Spielsperren können eine ganz lange Pause bedeuten. So wie im Fall von Valentin Stocker. Der Basler ging am Wochenende nach der Niederlage gegen Servette den Schiedsrichter Karim Abed an und sah nach Spielschluss die Rote Karte. Am frühen Montagabend gab die Schweizer Fussball-Liga (SFL) ihr Verdikt bekannt: vier Spiele Pause für Stocker. Oder: Der Basler darf erst im Februar wieder mittun, verpasst also die letzten drei Spiele vor der Winterpause (gegen YB, Sion und Luzern) und das erste danach (am 25. Januar erneut gegen YB).

Umfrage Ist die Rote Karte gegen Stocker gerechtfertigt? Ja, klar

Schwierig. Ein 50:50-Entscheid

Nein. Fehlentscheid!

Abstimmen Ja, klar 74.3% Schwierig. Ein 50:50-Entscheid 11.8% Nein. Fehlentscheid! 13.9% 2093 Stimmen Ja, klar 74.3% Schwierig. Ein 50:50-Entscheid 11.8% Nein. Fehlentscheid! 13.9% 2093 Stimmen



Neben der Sperre Stockers informierte die Liga auch über die Rote Karte von Blessing Eleke. Der Luzerner wurde am Sonntag nach einem Frustfoul an Zürichs Becir Omeragic vom Platz gestellt, er muss zwei Spiele zuschauen. Gegen beide Sperren können die jeweiligen Clubs noch Rekurs einlegen.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort. (mro)