Wenn aus dem stürmischen Magnin ein sanfter Buddha wird

Gerade noch hatte er gefuchtelt. Geflucht. Gemotzt. Doch dann, ein paar Minuten später, redete Ludovic Magnin mit einer Gelassenheit, als habe er im Beruhigungstee gebadet.

Das war einigermassen erstaunlich. Sein Team hatte gegen Luzern 2:3 verloren. Das lag einerseits an den Unzulänglichkeiten der eigenen Spieler. Aber auch die kritischen Entscheide der Schiedsrichter auf dem Platz und im Videoraum beeinflussten den Spielverlauf. Luzern erzielte das 2:1 aus offsideverdächtiger Position. Und Luzern spielte den Ball durch Pascal Schürpf einmal penaltywürdig und doch unbestraft mit der Hand (73.).

Magnin redete von «einigen 50:50-Entscheiden, doch in keiner Szene kann ich sagen, dass der Schiedsrichter für uns entscheiden muss». Damit war dieses Thema für ihn erledigt. Länger hielt er sich beim Auftritt der eigenen Mannschaft auf.

Es hatte für den FCZ am Samstagabend ideal begonnen. Marco Schönbächler traf in der 5. Minute nach Mirlind Kryezius 50-Meter-Pass. Doch so schnell der FCZ in Führung gegangen war, so bald fiel er in die unschönen Muster der ersten Meisterschaftshälfte zurück.

«Ein totales Blackout»

Sechs Mal hatte er da in der Liga drei oder mehr Gegentore kassiert, ein siebtes Mal kam im Cup bei YB hinzu (0:4). Gegen Luzern nun liessen die Zürcher innert 13 Minuten und 56 Sekunden drei Treffer zu. Das 1:1 fiel, weil sie den Ball trotz mehreren Gelegenheiten nicht aus der gefährlichen Zone kicken konnten. Beim 1:2 wurden sie von einer Eckballvariante erwischt, die der Gegner unter dem neuen Trainer Fabio Celestini einstudiert hat. Das 1:3 in der 27. Minute liessen sich nach einem 13-Sekunden-Konter zu.

Von einer Phase des «totalen Blackouts» sprach Kryeziu. «Es war wieder etwas Panik», urteilte Goalie Yanick Brecher, der drei der ersten vier Schüsse passieren liess. Eine Teilschuld trug er allerdings nur am 1:1, weil er den Ball nach vorne abprallen liess. In der zweiten Halbzeit bewahrte Brecher das Team mehrmals vor weiteren Gegentoren.

Sie hätten nach dem ersten Gegentor das Konzept verloren und seien nervös geworden, urteilte Magnin. Seine Spieler leisteten sich in dieser Phase gröbste Abspielfehler. Sie benötigten nach Magnins Zählweise - und er ist immerhin ausgebildeter Primarlehrer - «17 Kontakte, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen». Bis zur Pause gefiel dem Trainer nur eines: Dass der FC Zürich nicht noch höher in Rückstand geriet. Vor der Winterpause wäre das anders gewesen, glaubt er. «Normalerweise kassieren wir in solchen Spielen dann fünf, sechs Stück.»

Der FCZ ist weiterhin ein fragiles Gebilde

Der FCZ hat den Vertrag mit Magnin gerade verlängert. Er hat das getan nach einer Phase mit aufsteigender Tendenz, nach sechs Siegen aus den sieben Ligaspielen vor der Winterpause. Der Auftritt gegen Luzern zeigt allerdings: Dieses Gebilde ist weiterhin sehr fragil.

Die Defensivspieler Omeragic, Pa Modou, Charabadse und Sohm fehlten gesperrt, krank oder verletzt. Magnin setzte deshalb auf Michael Kempter auf der linken Abwehrseite und Vasilije Janjicic im defensiven Mittelfeld. Es kam nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Kempter wurde in seinem ersten Super-League-Einsatz nach fast vier Jahren immer wieder überspielt. Janjicic leistete sich viele Abspielfehler und wurde in der Pause ausgewechselt. Magnin sagte nur: «Es gibt Momente in einer Karriere, in der du als Spieler eine Chance bekommst. Dann musst du bereit sein.»

Die Defensive war eine Problemzone. Die Offensive allerdings auch. Deutlich schwungvoller wurde es erst, als in der zweiten Halbzeit Mimoun Mahi mitstürmte. Neun Partien hat der holländisch-marokkanische Doppelbürger im Herbst verpasst. Nun deutete er an, wie gut er dem FCZ tun kann.

Blaz Kramer: Sein siebtes Saisontor schönte eine sonst ungenügende Leistung

Mahi bereitete das 2:3 mit Ballgewinn und Lauf vor. Dass Blaz Kramer das 2:3 erzielte, war die Überraschung des Abends. Bis zu dieser 78. Minute war ihm nichts gelungen. Wirklich nichts. Der slowenische Mittelstürmer stand mit seiner Leistung exemplarisch für die Probleme im FCZ-Angriff.

Dafür kamen die FCZ-Verteidiger zu mehr Chancen. (Video: SRF)

Aus dem Spiel heraus gelang der Mannschaft deutlich zu wenig. Es waren die Innenverteidiger Nathan und Kryeziu, die neben den Toren zu den grössten Chancen kamen. Beide scheiterten je zweimal nach Standards. Nathan brachte den Ball einmal aus sieben Metern und einmal in der Nachspielzeit ebenfalls aus bester Position nicht ins Tor. «Er kann, er muss sogar die beiden Chancen verwerten», sagte Magnin dazu. Doch kaum hatte er seiner Stimme mehr Kraft gegeben, nahm er sich auch schon wieder zurück. Und schloss, jetzt schon fast wieder wie ein Buddha: «Das Wettkampfglück war dieses Mal ganz sicher nicht auf unserer Seite.»

