Wer wird Fussballer des Jahres?

Mitten in der Winterpause meldet sich die Super League mit der SFL Award Night zurück. Im Kursaal in Bern wird die Elite des Schweizer Fussballs ausgezeichnet. Es ist der Tag, an dem sich die Fussballer im Anzug auf dem Teppich zeigen, anstatt mit Trikot auf dem Platz einem Ball nachhetzen.

Captains, Trainer, Trainer der U-Nationalmannschaften, Sportjournalisten und auch die Internet-User bestimmten die Sieger in den sieben Kategorien: bester Super-League-Spieler, bester Challenge-League-Spieler, bester junger Spieler, bester Coach, schönstes Tor sowie die Top-Elfs der beiden höchsten Schweizer Ligen.

Im letzten Jahr räumten jeweils die Meister aus Bern die Auszeichnungen ab. Kevin Mbabu wurde bester Spieler, Gerardo Seoane bester Trainer, Djibril Sow bester Youngster und Guillaume Hoarau gewann die Auszeichnung für das schönste Tor.

Wie es dieses Jahr ausgeht, wird ab 20 Uhr hier zu lesen sein.

.