Wie die Uefa jetzt handeln muss

1. Uefa: EM in Sommer 2021 verlegen – und klare Regeln

Es gibt keine Alternative: Die Euro 2020, geplant von Mitte Juni bis Mitte Juli in 12 Städten quer über den Kontinent, muss verschoben werden. Und sie wird verschoben werden. Eine Verlegung in den Winter, wie sie die Uefa in Erwägung gezogen hat, ist keine Option. Nicht nur aus klimatischen Gründen. Es darf nicht mehr auf Zeit gespielt werden, alles andere als eine Durchführung im Sommer 2021 ist nicht vertretbar.

Ohnehin ist die Uefa gefordert, den internationalen Rahmenkalender in Zusammenarbeit mit der Fifa flexibel anzupassen. In einer optimistischen Version könnte der Plan so aussehen: Coronavirus-Bedrohung Ende Mai eingedämmt, Wiederaufnahme der Meisterschaft Anfang Juli, Saisonende Ende August, ein Monat Pause, neue Spielzeit beginnt Anfang Oktober und dauert ohne Winterpause bis Anfang Juni, EM im Juli 2021.

Je nach Entwicklung muss der Terminkalender angepasst werden – bis man irgendwann im Herbst notgedrungen zwei Saisons zu einer machen muss. Mit komplizierten wirtschaftlichen Folgen. Aber verheerend wird die Sache finanziell ­sowieso.

Müsste die Saison abgesagt werden, sollte die Uefa für alle Mitgliedsverbände regeln, wer am Europacup teilnehmen kann. Es darf kein Flickwerk geben, in dem eine Nation die Tabelle der letzten Saison als Grundlage nimmt, eine andere die Rangliste nach der Vorrunde und eine dritte jene von Mitte März, während andere noch Playoffs bestreiten. Am einfachsten wäre es, die Spielzeit zu wiederholen.

Laut der spanischen Sportzeitung «As» soll die Uefa dahin tendieren, bei einem Saisonabbruch die aktuellen Tabellen zählen zu lassen. Das würde in der Schweiz bedeuten, dass der FC St. Gallen dank der um fünf Treffer besseren Tordifferenz vor den Young Boys Meister würde.

Das Virus bietet dem Fussball die Chance, für einmal tatsächlich solidarisch zu handeln.

Fast zwingend ist, dass die Uefa die 3,2 Milliarden Euro an TV-Geldern, die sie für Champions und Europa League derzeit jährlich einnimmt, für einmal fair unter jenen Ligen und Clubs verteilt, die Hilfe nötig haben. Und nicht Real Madrid und andere Premiumclubs weiter mästet, während die Kleinen in Konkurs gehen.

Das Coronavirus bietet dem Fussball die Chance, für einmal nicht hochtrabend von Solidarität zu reden. Sondern tatsächlich solidarisch zu handeln. Und sei es nur für ein Jahr.

2. Fifa: Club-WM verschieben und Transferfenster anpassen

Geld, Geld, Geld. Das ist das Mittel, mit dem Fifa-Präsident Gianni Infantino seine Macht sichert. Immer neue Versprechen, neue Wettbewerbe, neue Einnahmequellen. Die vergrösserte Club-WM soll erstmals im Sommer 2021 ausgetragen werden, es ist ein Milliardenprojekt. Auf dieses Turnier hat kaum jemand gewartet, darum wäre es richtig, es sofort zu verschieben – und damit Platz zu schaffen für Ligapartien und die EM in einem Jahr.

Aufhalten lässt sich die ­Entwicklung zu immer mehr Gigantismus kaum. Aber ­vielleicht realisieren die Entscheidungsträger, dass der aufgeblasene Fussball die Grenzen längst überschritten hat. Weniger kann mehr sein.

Zudem muss die Fifa das Sommer-Transferfenster der Entwicklung anpassen und chaotische Zustände verhindern.

3. TV-Sender: Kulant sein und Spiele frei zugänglich machen

Wer in Zukunft als Pay-TV-Sender noch Fussball zeigen will, muss bereit sein, auf Geld zu verzichten – und kulant sein. Etwa im Hinblick auf die Verhandlungen für die nächsten Rechteperioden oder bezüglich noch ausstehender Beträge für diese Saison. Die Sender sollten zudem bei den zu erwartenden Geisterspielen regelmässig Begegnungen für alle Fans frei zugänglich übertragen.

Wer nun denkt, es sei unrealistisch, sinnlos und trist, wochenlang Partien in leeren Stadien auszutragen, irrt. Einerseits werden die Behörden nach dem Ende der Coronavirus-Krise kaum sofort wieder Partien vor Zehntausenden von Zuschauern zulassen. Andererseits sind die Vereine auf die TV-Gelder angewiesen. Christian Seifert, Geschäftsführer der Deutschen Fussball-Liga, sagte gestern: «Geisterspiele sind alternativlos und in nächster Zukunft die einzige Überlebenschance für uns. Wer Spiele ohne Zuschauer ausschliesst, muss sich keine Gedanken machen, ob wir bald mit 18 oder 20 Proficlubs in der Bundesliga spielen. Dann gibt es keine 18 Proficlubs mehr.»

Allerdings fabulieren Vertreter in Deutschland oder auch in England immer noch davon, Anfang April mit dem Ligabetrieb weiterzufahren. Das ist illusorisch. Auch deshalb sind europaweite Richtlinien wichtig.

4. Spieler: Grossverdiener sollen spenden

Wer so wenig mit seinem Geld anzufangen weiss, dass er in Dubai ein Goldsteak verzehren muss, kann auch ein paar Tausender spenden. Die Grossverdiener der Branche sollen via Spielergewerkschaft Fifpro einen Solidaritätsfonds gründen für jene Spieler und Clubs, die durch die Pause existenziell bedroht sind. Und vor allem auch für alle Clubmitarbeiter und Teilzeitangestellten, die ihre Jobs verlieren – oder ohne Einkommen dastehen, weil es keine Spiele mehr gibt. Sportler der grossen US-Ligen, die bereits jetzt spenden, dürfen gern als Vorbild dienen.

5. Schweizer Verbände: Krise als Chance für eine Reform

Bei der Swiss Football League und dem Schweizerischen Fussballverband dreht sich alles um Schadensminimierung. Es geht um Staatshilfen und darum, es sich nicht mit TV- und Werbepartnern zu verscherzen.

Aber Liga und Verband sollten die Zwangspause auch als Chance sehen. Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt, um jene grosse Auslegeordnung zu machen, die seit Jahren fällig ist. Es geht um die Organisation von der 5. Liga bis zur Super League. Und darum, wie Nachwuchsteams so in diese Ligen integriert werden können, damit die besten Schweizer Talente nicht den internationalen Anschluss verpassen.

Jahrelang hat der Schweizer Fussball diese Diskussionen vor sich her geschoben. Im Idealfall wird sie nun so konzentriert geführt, dass beim Wiederanpfiff der Spiele in ein paar Monaten klar ist, wie die Organisation in Zukunft aussieht.

Vielleicht gelingt es unter dem aktuellen Druck sogar, eine Reform der Super League auszuarbeiten, die eine Mehrheit findet. Es würde nicht überraschen, stünde als gutschweizerischer Kompromiss am Ende der Krise eine Super League mit zwölf Teams. Und wenn es nur darum geht, keine Entscheidung über Auf- und Absteiger fällen zu müssen.

6. Politik: Kurzarbeit auch für Profifussballer

Die meisten Schweizer Proficlubs stehen bald vor dem Konkurs, wenn sie ihre Fussballer und Trainer nicht zur Kurzarbeit anmelden dürfen. Derzeit haben Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen oder Temporärarbeiter aber keinen Anspruch auf Kurzarbeit. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) prüft eine Gesetzesänderung. Diese muss zwingend kommen – schliesslich sind nicht nur ein paar Profisportler betroffen. Sondern auch Musiker, Schauspieler und ganz viele andere Freischaffende.