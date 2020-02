Wie lange ist Uli Forte noch GC-Trainer?

Uli Forte ist ein freundlicher Mann. Ein Trainer, der gerne mit einem Lächeln zum Interview nach dem Spiel kommt. Am Freitagabend aber bleibt er lange in der Garderobe. Und danach ist die Miene finster. Sein Team hat 1:2 gegen den FC Vaduz verloren, der jetzt nur noch zwei Punkte hinter GC und dem Barrage-Platz liegt.

Der Auftritt gegen die Liechtensteiner war schwach. Und er hat das Publikum erzürnt. Die ersten Beleidigungen gegen Forte kamen nach dem 0:2 in der 66. Minute aus der Kurve. Von denjenigen Fans also, bei denen der Trainer seit seinem Abgang zu YB 2013 ohnehin einen schweren Stand hat. Vereinzelte liessen sich im spärlich gefüllten Letzigrund anstecken, skandierten «Forte raus», sie sassen auch auf der Haupt- und auf der Gegentribüne. Der Trainer selbst stand da nur noch stoisch am Rand seiner Coachingzone.

Nach dem Schlusspfiff schien er immerhin die Gewissheit zu bekommen, dass die Mannschaft hinter ihm steht. Die Spieler liefen geschlossen auf die Kurve zu. Doch als das Publikum lautstark den Rauswurf des Trainers forderte, trat die Mannschaft den Rückzug an. «Das ist sehr schwach», sagte GC-Captain Veroljub Salatic zum Verhalten der Fans. Und er fand es schade, dass nur 2650 im Stadion waren.

Der letzte gute Auftritt: vor vier Monaten

Dabei sind es Auftritte wie jener am Freitagabend, die kaum Lust auf einen Besuch im Letzigrund machen. Die spielerischen Probleme des Rekordmeisters sind nicht neu. Der Spätherbst war schon nicht berauschend gewesen. Doch es gab diesen einen Unterschied zwischen damals und heute: Trotz einigen blassen Leistungen sammelte das Team genug Punkte, um auf Rang 2 zu überwintern. Jetzt stimmen auch die Resultate nicht mehr.

Der letzte gute GC-Auftritt liegt schon länger zurück. Am 5. Oktober war der FC Wil im Letzigrund zu Gast. Die Zürcher starteten furios mit drei Toren in einer halben Stunde und liessen auch später nicht nach. Wil allerdings tat damals GC auch den Gefallen, mitzuspielen. Viele andere Gegner aus der Challenge League igeln sich ein. GC tut sich dann schwer damit, Lösungen zu finden.

Spieler wie Salatic und Nassim Ben Khalifa, als mutmassliche Leistungsträger und vor allem auf Fortes Wunsch verpflichtet, spielen häufig unter den Erwartungen. Auch andere wie Danijel Subotic und Oliver Buff sind bislang nicht die gewünschten Verstärkungen.

Ein Team mit Super-League-erprobten Spielern

Salatic sagte nach dem Spiel gegen Vaduz, die Mannschaft stehe in der Verantwortung. Das stimmt teilweise. Forte kann wenig dafür, wenn wie gegen Vaduz Marko Basic aus fünf Metern über das Tor köpfelt oder Allan Arigoni vor dem 0:1 falsch steht. Der Trainer bleibt aber oberster Verantwortlicher. Haben die arrivierten Spieler zu wenig Einfluss. Spielen die Nachwuchskräfte nicht schwungvoll. Leistet sich die Mannschaft immer wieder individuelle Aussetzer. Dann stellt das dem Trainer kein gutes Zeugnis aus.

Bei Forte kommt hinzu, dass es ihm meist nicht gelingt, mit Wechseln Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Gegen Vaduz beispielsweise brachte er Djibril Diani, einen defensiven Mittelfeldspieler, für Stürmer Ben Khalifa. Später ersetzte er Offensivkraft Buff durch Innenverteidiger Baba Souare. So, als würde er beim Stand von 0:2 den Schaden in Grenzen halten wollen.

Forte hat ein Kader mit vielen Super-League-tauglichen Spielern zur Verfügung. Da sind Goalie Mirko Salvi oder die Verteidiger Aleksandar Cvetkovic, Basic und Arigoni. Das Mittelfeld ist für Challenge-League-Verhältnisse prominent besetzt. In der Offensive ist Petar Pusic Schweizer U-21-Nationalspieler, und Nikola Gjorgjev spielt für die Auswahl Nordmazedoniens. Da kann Vaduz personell nicht mithalten, da kann abgesehen von Lausanne kein Gegner in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse mithalten. Und doch hat es Forte bisher nicht geschafft, Konstanz auf höherem Niveau zu schaffen. Das führt zur Frage: Ist Uli Forte noch der richtige Trainer?

Eine Entlassung wäre kostspielig

Bei GC fällen Interimspräsident Andras Gurovits und Sportchef Fredy Bickel die wichtigsten personellen Entscheidungen. Die Frage ist, wie die beiden nun reagieren. Oder: Wie sie überhaupt reagieren können.

Die Gesetze des Fussballs sind so: Trainer mit zu wenig Erfolg geraten normalerweise eher früher als später in Bedrängnis. Und die Reaktionen nach der Niederlage gegen Vaduz waren heftig. Bei den Fans. Aber laut gut unterrichteten Quellen auch bei Sponsoren und Geldgebern.

GC aber ist schon seit längerer Zeit kein normaler Club mehr. GC hat seit bald zwei Jahrzehnten immer wieder grosse finanzielle Schwierigkeiten. Nun stellt sich die Frage, ob es sich der Club überhaupt leisten könnte, Spitzenverdiener Forte mit einem geschätzten Salär von 400’000 Franken und Vertrag bis 2021 zu entlassen und einen neuen Trainer einzustellen. Ausserdem benötigt der Club gerade jetzt keine Aufregung, sondern Ruhe. Gurovits arbeitet daran, neue Eigentümer zu finden. Bis Ende Februar muss er eine Lösung haben. Es sind wieder einmal ganz schwierige Tage für GC.