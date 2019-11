Wie schwach Fussballer sein dürfen – die Podcast-Folge

Kay Voser redet aus eigener Erfahrung. «Wer im Fussball zu viel Schwäche eingesteht, der erhält einen Stempel aufgedrückt, den er nicht mehr los wird», sagt der ehemalige Profi. Um so beeindruckender, dass sich jemand wie der verletzte Nationalspieler Timm Klose öffentlich zu seinen Zweifeln und Ängsten bekennt. Für einmal wird es in unserem Podcast wieder ernster. Es geht um Druck, um Versagensängste – und um Depressionen.

Aber nicht nur. Wir reden auch über die jungen Nationalspieler, die über das Wochenende unverhofft ins Rampenlicht getreten sind. Wir enthüllen die absolute Traum-Mannschaft der Hörerschaft der «Dritten Halbzeit». Wir beantworten Fragen, die uns erreicht haben. Und wir scheitern wieder einmal daran, uns über den FC Luzern zu unterhalten.

Aber das holen wir nach.

Probleme in der App

Achtung! Wenn Sie diese Sendung auf dem Smartphone in der Zeitungs-App (z. B. «Tages-Anzeiger», «Bund», «Basler Zeitung») hören, kann ein Problem entstehen. Die Sendung wird unterbrochen, wenn der Sperrschirm erscheint.

