Xhaka erhält Besuch – und Anruf vom Coach

Es vergeht derzeit kaum eine Stunde ohne Neuigkeiten, Spekulationen und Kommentaren zu Granit Xhaka. Der Schweizer Arsenal-Captain – oder sein Verhalten vom Wochenende – ist das Top-Thema der Premier League. Vor allem auf der Insel. TV-Experten kritisieren, Fans jagen ihn zum Teufel und seine Teamkameraden tun sich mit der ganzen Situation zumindest schwer. Und der Hauptdarsteller im grossen Arsenal-Theater? Er schweigt weiter.

Nachdem bisher wenig öffentliche Unterstützung von seinen Teamkamerden kam, äusserte sich Arsenal-Abwehrspieler Hector Bellerin zum Vorfall – und warb für Verständnis. «Wir alle sind Menschen, wir alle haben Emotionen und manchmal ist es nicht einfach, mit diesen klarzukommen.» Es sei nun an der Zeit, sich gegenseitig zu unterstützen. «Wir gewinnen nur gemeinsam», twitterte der Spanier. Der Post ist auch eine Bitte an die eigenen Fans.

We are all humans, we all have emotions, and sometimes it's not easy dealing with them. It's time to lift each other up, not to push each other away. We only win when we are together. #COYG pic.twitter.com/dkDI7M3xew