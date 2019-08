Yakin scheitert, Super-League-Clubs weiter, YB mit Losglück

Die Favoriten wankten, aber keiner fiel: In der ersten Runde des Schweizer Cups erfüllten alle zehn Super-League-Clubs ihre Pflicht und setzten sich gegen die Amateure durch. Doch nicht immer war der Klassenunterschied deutlich. So musste Xamax im Derby am Neuenburgersee gegen Yverdon lange unten durch und gewann am Ende nur knapp 2:1 – das Siegtor durch Igor Djuric fiel erst in der 86. Minute.

Dabei hatte der einstige Super-League-Club Yverdon, in der Promotion League Tabellenführer, den Oberklassigen vor 3000 Zuschauern jedoch streckenweise dominiert und war durch Norman Peyretti sogar in Führung gegangen (62.). «Mr. Xamax» Raphaël Nuzzolo zeigte sich aber auch im Cup treffsicher und leitete 13 Minuten vor dem Ende mit seinem Kopfballtor die Wende ein.

Luzern schwach im Abschluss

Der 2:0-Sieg des FC Luzern beim interregionalen Zweitligisten Calcio Kreuzlingen wiederum spiegelte die Partie nur ungenügend wieder, denn die Zentralschweizer Profis liessen eine Vielzahl guter Möglichkeiten aus. Shkelqim Demhasaj brachte den FCL in der 21. Minute in Führung, erst in der 83. Minute fiel die Entscheidung, als die Luzerner zu dritt auf den Keeper der Thurgauer zulaufen konnten, und Francesco Margiotta gar nicht mehr anders konnte, als einen Querpass von Pascal Schürpf zum 2:0 zu verwerten.

Auch der FC Thun gab sich keine Blösse, benötigte beim FC Signal Bernex-Confignon aus der 2. Liga interregional jedoch mehr Geduld als gehofft. Trotz Überlegenheit stand es bis zur 63. Minute 0:0, ehe erst Nikki Havenaar mit dem Kopf und sechs Minuten später Simone Rapp mit einem herrlichen Schlenzer für das Team von Marc Schneider trafen.

Schaffhausen liess nach, Aarau zitterte

Dagegen ist nach Chiasso mit dem FC Schaffhausen ein zweiter Verein aus der Challenge League gescheitert. Die Nordschweizer, trainiert von Murat Yakin, verloren 1:3 gegen den Glarner Erstligisten Linth 04.

Godberg Barry Cooper hatte den Favoriten noch früh in Führung geschossen, die Amateure vermochten durch Daniel Feldmann jedoch schnell zu reagieren. Noch schlimmer kam es für Yakin in der zweiten Halbzeit, als Yves Sanchez und Dejan Ilic die Tore zum 3:1 erzielte und den Unterklassigen in die 2. Runde schossen. Schon vor zwei Jahren hatte Linth mit dem FC Wohlen einen Challenge-League-Club aus dem Wettbewerb geworfen und danach sogar St. Gallen bis ins Penaltyschiessen gefordert.

Gerade noch den Kopf aus der Schlinge ziehen vermochte Challenge-League-Vertreter Aarau. Nachdem der Promotion-League-Verein Cham in der 76. Minute das 2:1 erzielt hatte, glich Petar Misic für die Aargauer kurz vor Schluss aus. Und nach einer torlosen Verlängerung gewann Aarau das Penaltyschiessen. Dabei traf von vier Schützen des Unterklassigen nur einer – der junge Aarauer Keeper Nicholas Ammeter parierte zwei Penaltys.

GC - Servette als Schlagerspiel

Unmittelbar im Anschluss an die Sonntagsspiele wurde die Auslosung der 2. Runde durchgeführt. Im Unterschied zu Deutschland, wo die Sechzehntelfinals ohne Bedingungen gelost werden, können die Super-League-Vertreter noch nicht aufeinander treffen.

Schlagerspiel der 2. Runde ist GC - Servette, das Duell zwischen dem Schweizer Rekord-Cupsieger mit 19 Titel sowie dem siebenmaligen Sieger aus Genf. Weitere Duelle zwischen Super- und Challenge-League-Clubs sind Wil - FCZ, Winterthur - St. Gallen, Aarau - Sion und Lausanne - Lugano. Losglück hatten YB mit dem interregionalen Zweitligisten Freienbach als Gegner sowie Basel mit dem Erstligisten Meyrin. (wie)

Die Auslosung der 2. Runde

Aarau (ChL) - Sion, GC (ChL) - Servette, Lausanne (ChL) - Lugano, Wil (ChL) - FC Zürich, Winterthur (ChL) - St. Gallen, Meyrin (1.) - Basel, Wohlen (1.) - Luzern, Nyon (PL) - Thun, Bellinzona (PL) - Xamax, Freienbach (2.i.) - YB, Kriens (ChL) - Lausanne-Ouchy (ChL), Olympique de Genève (1.) - Bavois (PL), Bassecourt (1.) - Rapperswil-Jona (PL), Sursee (2.i.) - FC Bulle (1.), Spiez (2.i.) - Linth 04 (1.), Béroche-Gorgier (2.) - Lancy (1.)

Die Sonntagsspiele in der Übersicht

Signal Bernex-Confignon (2.i) - Thun 0:2 (0:0)

1096 Zuschauer. – SR Wolfensberger. – Tore: 63. Havenaar 0:1. 69. Rapp 0:2. – Thun: Hirzel; Glarner, Rodrigues (60. Havenaar), Gelmi, Kablan; Salanovic, Stillhart, Fatkic (57. Castroman), Vasic; Hunziker (46. Munsy), Rapp. – Bemerkungen: 55. Schuss von Mboli (Signal Bernex-Confignon) an die Latte. 89. Pfostenschuss Munsy.

Yverdon - Xamax 1:2 (0:0)

2000 Zuschauer. – SR Tschudi. – Tore: 63. Peyretti 1:0. 77. Nuzzolo 1:1. 86. Djuric 1:2. – Xamax: Minder; Djuric, Oss, Xhemajli; Gomes, Neitzke, Corbaz, Seydoux; Doudin (68. Ramizi); Nuzzolo, Karlen (68. Seferi). – Bemerkung: 92. Gelb-rote Karte gegen Xhemajli.

Calcio Kreuzlingen - Luzern 0:2 (0:1)

3000 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 21. Demhasaj 0:1. 83. Margiotta 0:2. – Luzern: Müller; Mistrafovic, Lucas, Knezevic, Kakabadse; Ndiaye, Voca (88. Arnold), Schulz, Schürpf; Demhasaj (46. Margiotta), Eleke (58. Binous). – Bemerkungen: 15. Lattenschuss Kessler (Kreuzlingen). 64. Pfostenschuss Schürpf.

Linth 04 (1.) - Schaffhausen (ChL) 3:1 (1:1)

600 Zuschauer. – SR Rosset. – Tore: 13. Cooper 0:1. 25. Feldmann 1:1. 56. Sanchez 2:1. 93. Ilic 3:1.

Cham (PL) - Aarau (ChL) 2:2 (1:1, 2:2); 1:3 i.P.

1450 Zuschauer. – SR: Staubli. – Tore: 39. Misic 0:1. 45. Cecchini 1:1. 76. Rüedi 2:1. 89. Misic 2:2. – Penaltyschiessen (Cham beginnt): Stefanovic (Ammeter hält); Rossini 0:1; Miani verschiesst; Pepsi 0:2; Bozic 1:2; Neumayr 1:3; Foschini (Ammeter hält). – Bemerkungen: 69. Latten-Kopfball von Maierhofer (Aarau). 94. Stefanovic (Cham) köpfelt an den eigenen Pfosten.

Béroche-Gorgier (2.) - Olten (2.i) 1:1; 4:3 i.P. (1:1, 1:1). Escholzmatt-Marbach (4.) - Bavois (PL) 0:14 (0:6), Schoenberg Freiburg (2.) - Olympique de Genève (1.) 1:5 (1:2). Uster (2.) - Lancy (1.) 1:3 (0:1).