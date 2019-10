CEO der Young Boys nach Unfall im Spital

Kurz vor 2 Uhr ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Bern ein schwerer Verkehrsunfall. Laut Angaben der Kantonspolizei Bern wurden dabei zwei Fussgänger auf Höhe der Bushaltestelle Bollwerk von einem Auto erfasst, einer wurde dabei schwer verletzt. Am Montag stellte sich heraus, dass es sich beim schwerverletzten Fussgänger um YB-CEO Wanja Greuel handelt.

YB bestätigt, dass der 41-Jährige zur Zeit noch im Spital liege. «Es geht ihm den Umständen entsprechend relativ gut», sagt Albert Staudenmann, Sprecher von YB. Weitere Details zum Unfallhergang wollte Staudenmann nicht preisgeben. «Dieser ist Sache der Polizei.»

Die Kantonspolizei Bern erklärte am Montag, dass sie aufgrund der laufenden Ermittlungen noch keine weiteren Informationen zum Unfallhergang preisgeben kann. Bereits am Sonntag hatte die Polizei aber erste Erkenntnisse vermeldet: So waren der Autofahrer und seine Beifahrerin unverletzt geblieben.

Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen

Infolge der Unfallarbeiten war das Bollwerk für rund drei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Innenstadt umgeleitet. Während der Arbeiten wurden durch Unbekannte von der Schützenmatte her gezielt Flaschen in Richtung der Einsatzkräfte geworfen, wie die Polizei mitteilte.

Zu einem späteren Zeitpunkt kam es zudem zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der es erneut zu Flaschenwürfen kam. Um die Personengruppen zu trennen und zum Schutz der Polizisten musste kurzzeitig Gummischrot eingesetzt werden. Verletzt wurde dabei nach aktuellem Kenntnisstand niemand. (red)