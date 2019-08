YB gewinnt glücklich 3:2

In einer packenden Begegnung siegt Meister YB in St. Gallen 3:2. Auch die zweite Halbzeit benötigt keine Anlaufzeit. Cedric Itten erzielt sofort das 2:2 für den FC St. Gallen gegen die Young Boys, der Treffer wird aber wegen Abseits aberkannt. Ein paar Minuten später gelingt dem Stürmer schliesslich der Ausgleich, als er einen Foulelfmeter verwandelt. Die intensive, abwechslungsreiche Begegnung entwickelt sich endgültig zu einer packenden Auseinandersetzung mit Tempo, Dramatik und Chancen auf beiden Seiten. Die St. Galler sind nun über weite Strecken das aktivere Team, sie drängen auf das 3:2 und schaffen es, defensiv besser zu stehen als vor der Pause. Zehn Minuten vor Spielende allerdings unterläuft Leonidas Stergiou erneut ein schwerer Fehler. Der 17-jährige Innenverteidiger spediert den Ball direkt zu Marvin Spielmann, und die Young Boys spielen die personelle Überzahl mit Nicolas Ngamaleu und Jean-Pierre Nsame beispielhaft aus. Nsame schiesst mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:2 für die Gäste. Nun ist der FC St. Gallen zu keiner Reaktion mehr fähig.

St. Gallen holt 0:2 auf

Die Partie begann bereits überaus animiert, viele Zweikämpfe prägten das Geschehen, zuweilen wilde St. Galler griffen mutig an, der Meister verteidigte vorerst noch stabil und hinterliess bei der Spieleröffnung den besseren Eindruck. Mit präzisen Ballstafetten hebelten die Young Boys den Gastgeber und dessen enorm junge Abwehr (Durchschnittsalter 19,75) regelmässig aus. Zweimal agierte Roger Assalé bei aussichtsreichen Gelegenheiten in der Startphase noch zu überhastet, doch in der 12. Minute schloss Nsame eine feine Kombination über Saidy Janko und Ngamaleu mit dem 1:0 für YB ab. Obwohl sich die St. Galler beherzt wehrten, behielt der Favorit in dieser Phase grösstenteils die Übersicht und die Kontrolle. Und er profitierte von eklatanten Mängeln in der Defensive des Gegners. Beispielsweise nach rund einer halben Stunde Spielzeit, als Stergiou unbedrängt ein katastrophaler Fehlpass unterlief. Ulisses Garcia profitierte und erzielte nach herrlichem Zusammenspiel mit Nsame sowie Michel Aebischer das 0:2. Ein herrlicher Freistosstreffer von Jordi Quintilla brachte die St. Galler jedoch kurz vor der Pause unvermittelt zurück in die Partie. Und lancierte die spannende zweite Halbzeit mit lange Zeit wesentlich stabileren Gastgebern. Bis zur 80. Minute - und Stergious zweitem grossen Patzer. (fdr)