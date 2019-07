YB-Kantersieg ohne den neuen Captain

Guillaume Hoaraus Blick geht zum Himmel, dann schreitet er auf den Platz der Tissot-Arena in Biel. Um seinen Arm trägt der 35-jährige französische Sturmpatron die orange Captainbinde, die seit dem Rücktritt von Steve von Bergen herrenlos ist.

Es könnte ein Indiz sein in der Frage nach dem neuen Captain, der einzig verbliebenen von Relevanz bei den Young Boys, die eine Vorbereitung nach ihrem Geschmack erleben, mit einer Mannschaft, die seit über einer Woche steht. Aber Hoarau, der Grand Monsieur der Young Boys, beliebt im Team, verehrt vom Publikum, bleibt Vize-Captain. Das Amt teilt er sich mit Ersatztorhüter Marco Wölfli und Flügel Miralem Sulejmani.

Alte Bekannte: Adi Hütter und Miralem Sulejmani.

Die Wahl fällt auf Zugang Fabian Lustenberger. Er hat die Vorbereitung als Nachfolger von Bergens als Abwehrchef begonnen, nun wird er sie auch als dessen Nachfolger als Captain beenden. Weil eine Zehenverletzung den 31-Jährigen behindert, fällt die Premiere aus, verfolgt er das Spiel gegen Eintracht Frankfurt auf der Tribüne. Er sagt: «Es ist eine grosse Ehre, ich freue mich enorm.» Der Entscheid folgt auf eine Phase der Beobachtung, der vielen Gesprächen. Schliesslich ist es nicht üblich, wird ein Zugang gleich zum Captain.

Hütter spricht von Warnung

Doch Lustenberger, in seinen zwölf Jahren bei Hertha Berlin mehrere Saisons lang Captain, integrierte sich sofort, nach einer Woche schon meinte er zu Trainer Gerardo Seoane, er fühle sich, als wäre er schon seit einem Jahr in Bern. «Der Entscheid ist eine logische Konsequenz der Gespräche», sagt Seoane. «Fabian bringt alles mit, um ein hervorragender Captain zu sein; seine Wahl kann man als einstimmig bezeichnen. Er ist sehr erfahren und eine Persönlichkeit, die immer zuerst an das Wohl des Teams denkt.»

Treffsicheres YB: Esteban Petignat erzielt das 5:0

Von der Tribüne aus sieht Lustenberger, wie sein Vize Hoarau YB schon nach sechs Minuten gegen den letztjährigen Siebten der Bundesliga in Führung bringt. Das Duell der Young Boys mit der Eintracht und ihrem früheren Meistertrainer Adi Hütter, der von den YB-Fans gefeiert wird, ist der Höhepunkt des Uhrencups, die Partie ausverkauft. Einziger Wermutstropfen: Eintrachts Rekordzugang Djibril Sow, vor zwei Wochen aus Bern gekommen, muss passen. Er fällt mit einer Oberschenkelverletzung rund acht Wochen aus.

Hoaraus 1:0 ist ein früher Richtungsweiser, fortan geht es fast nur aufs Tor der Deutschen. Dem auffälligen Nicolas Ngamaleu gelingt nach einer halben Stunde das 2:0. Auch die Halbzeit, in der beide Trainer fast alle Spieler austauschen, bringt keinen Bruch, YB spielt aus einem Fluss und erhöht auf 5:0. Frankfurt gelingt kurz vor Schluss immerhin der Ehrentreffer. Es ist ein Ausrufezeichen der Young Boys zehn Tage vor Saisonstart, auch wenn ihr Gegner mit der Vorbereitung weit weniger fortgeschritten ist. Nachdem er sich lange mit Exponenten von YB unterhalten hat, sagt Hütter: «Das war ein Schuss vor den Bug zum richtigen Zeitpunkt.»