YB mit einer Galavorstellung weiter

Es war ein Spaziergang in der Idylle für den Meister, die Amateure des FC Freienbach aus der interregionalen 2.Liga stellten nie einen Gradmesser dar – erst recht nicht, nachdem die Schwyzer ab der 19. Minute in Unterzahl agieren mussten. Ribeiro hatte Nsame im Strafraum zurückgerissen, der Kameruner den Penalty souverän verwertet. Mit diesem Treffer eröffneten die Berner einen Torreigen, der sie bis zur Halbzeit 5:0 in Front brachte, wobei das Skore auch ohne Probleme zweistellig hätte ausfallen können.

Es dauerte indes bis in die 79. Minute, ehe das Berner «Stängeli» Tatsache wurde. Guillaume Hoarau, zur Pause eingewechselt, köpfelte zum 10:1 ein, wobei die beiden Ehrentore Freienbachs durch Kurt Marty zum zwischenzeitlichen 1:6 zehn Minuten nach der Pause und Marsel Stevics Treffer zum 2:11-Schlussresultat zwei Minuten vor dem Ende von den 3050 Zuschauern am euphorischsten bejubelt wurden.

Die Partie zwischen Lausanne-Sport aus der Challenge League gegen den FC Lugano ist noch im Gang. Spielstand: 0:0.

Freienbach - Young Boys 2:11 (0:5) 3050 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 19. Nsame (Foulpenalty) 0:1. 30. Lustenberger 0:2. 31. Ngamaleu 0:3. 33. Ngamaleu 0:4. 36. Fassnacht 0:5. 50. Aebischer 0:6. 56. Marty 1:6. 61. Nsame 1:7. 65. Fassnacht 1:8. 71. Nsame 1:9. 79. Hoarau 1:10. 83. Janko 1:11. 88. Stevic 2:11. Young Boys:Von Ballmoos; Janko, Bürgy, Sörensen; Lustenberger (46. Hoarau); Sierro (46. Aebischer), Gaudino, Gracia; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu (46. Mambimbi). Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Lauper, Martins, Spielmann und Sulejmani (alle verletzt). 18. Rote Karte gegen Ribeiro (Freienbach/Notbremse). (sis)