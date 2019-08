Young Boys: «Wir waren ebenbürtig»

Für den einen war der Abend früh zu Ende, für den anderen wurde er lang und länger. 1:1 spielte YB beim Playoff-Rückspiel in Belgrad, verpasste die Champions League denkbar knapp und nur wegen der Auswärtstor-Regel. Cedric Zesiger war der überraschende Mann in der Startelf, Frederik Sörensens Einsatz war abzusehen gewesen. Mit Captain Fabian Lustenberger verteidigten die beiden in der schwierigen Ambiance im Marakana” in der Dreierkette - mit unterschiedlichem Erfolg. «Wir organisierten uns sofort gut», sagte Sörensen, der mit zunehmender Dauer besser ins Spiel kam und mit seinen 1,94m in der YB-Schlussoffensive ein häufiger Gast im Belgrader Strafraum war.

Zesiger hingegen bekundete wie schon im Hinspiel etwas Mühe - und musste schon früh Platz machen, aus taktischen und vorsichtigen Gründen. Bereits nach etwas mehr als 30 Minuten mit Gelb belastet, war der Seeländer im Ensemble von Trainer Gerardo Seoane in der zunehmend ruppigen Partie rotgefährdet. Und Seoane musste langsam aber sicher die Offensive forcieren, brachte für Zesiger Christian Fassnacht, später Guillaume Hoarau und Miralem Sulejmani. «Es geht nicht darum, wieviel ich spiele, es geht um die Mannschaft», sagte Zesiger.

Schwierige Kommunikation

Die beeindruckende Stimmung erschwerte in ihrer Lautstärke die Kommunikation der Young Boys auf dem Feld. «Wir waren gut darauf vorbereitet», meinte Zesiger. «Lustenberger dirigierte uns ideal», sagte Sörensen. Und laut wurde es im «Marakana» schon 90 Minuten vor dem Spiel. Schiedsrichter Anthony Taylor kam zur Platzinspektion, auf den Rängen fanden sich schon die ersten Fans ein - und buhten den Referee aus. Eine halbe Stunde später kam YB, es wurde nicht eben leiser.

Es wurde die erwartet hitzige Atmosphäre für die Young Boys im Stadion - das ganze Drumherum aber verlief für sie glatt. Keine Schikanen am Flughafen, keine Probleme mit den Transfers, Roter Stern zeigte sich gastfreundlich. Provokationen gab es höchstens gegen den westlichen Nachbarn: Noch am Vormittag wurde bekannt, dass Fans in Zusammenarbeit mit dem Verein vor dem Stadion einen Panzer geparkt haben. Aus Kroatien gab es heftige Kritik, Medienberichten zufolge sei er während der Jugoslawienkriege im Einsatz gewesen. “Solange damit nicht geschossen wird, ist der Panzer kein Problem”, liess die Uefa lapidar auf Anfrage von «Teleclub» verlauten. Die rund 250 YB-Fans genossen den erwartet heissen Empfang, es war laut zum Anpfiff im «Marakana», die Euphorie aber flachte mit dem zähen Spiel ein wenig ab - bis es mit Aleksas Vukanovics Führungstreffer wieder richtig laut wurde.

Leise und bedrückt verliessen die Young Boys das Stadion. «Vom Gegner kam nicht viel, wir waren mindestens ebenbürtig», ärgerte sich Sörensen. «Die Chance kommt nicht so schnell wieder», wusste Zesiger. Der Auslosung der Europa-League-Gruppen am Freitag blicken die beiden jetzt etwas weniger euphorisch entgegen, als es bei der Königsklasse der Fall gewesen wäre. «Aber immerhin», meinte Zesiger, «in dieser Liga kann auch nicht jeder spielen.»