Den Schaden reparieren

Ein Spiel ist es noch, ein einziges, heute Samstagabend gegen Meister YB. Dass es dabei um nichts mehr geht, ist für die Grasshoppers das Beste daran. Sie ­haben wenigstens nichts mehr zu verlieren, dafür noch eine letzte Chance, die Saison nicht auf dem zweitletzten Platz zu beenden.

Als sie vor zehn Jahren einmal in einem Tief steckten, sagte der damalige Präsident Roger Berbig: «Tiefer dürfen wir nicht mehr fallen.» Sie lagen auf Platz 4. Aber sie fielen tiefer. 2012 stiegen sie bloss dank Sion (Abzug von 36 Punkten) und Xamax (Lizenz entzogen) nicht ab, 2015 beendeten sie die Saison auf Rang 8 und vor einem Jahr erneut.

Jetzt also sind sie Neunter, nach einer Rückrunde in Abstiegsform. Vielleicht werden sie mit einem Sieg gegen YB noch Achter oder Siebter. An der Bilanz würde auch das nichts ändern. Diese Saison ist ein Desaster.

Heinz Spross hat seine Ideen. Er will offenbar mehr als die rund 1,5 Millionen, die seine Aktien wert sind.

Manuel Huber versucht zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Der CEO erzählt vom sportlich guten Start und der Aufbruchstimmung, die es durch die neue Struktur mit den drei neuen Grossaktionären Stephan Anliker, Heinz Spross und Peter Stüber gab, aber dann auch von den Einflüssen von aussen, dem personellen Umbruch im Winter. Und sagt schliesslich: «Darum ist es zum Desaster . . . nein, ich würde sagen: Darum ist es zu einer verkorksten Saison gekommen.»

Das Interesse aus England

Die beschönigende Wortwahl ändert an einem nichts: Ruf und Glaubwürdigkeit des Clubs haben gelitten. «Ja, das ist so», muss Huber zugeben. Es gehört zu seinem Berufsbild, dass er trotzdem das Positive nicht vergisst: «GC ist ein guter Brand. Im Inland hat er gelitten, aber im Ausland ist er weiterhin stark.»

Fragt sich nur, was das Bild im Ausland momentan weiterhilft. Das Geld, das der Club für seine Weiterentwicklung sucht, findet er auch da nicht. Lose Kontakte gibt es wohl immer wieder, wie vor einem halben Jahr zu einem Club aus der Premier League, der einen Platz für seine jungen Spieler suchte, um ihnen Einsatzzeiten zu verschaffen. Zum ­Abschluss kam es nicht, weil GC in diesem Modell nur als Farmclub vorgesehen war, die GC-Chefs das aber nicht mit ihrem Anspruch und Stolz vereinbaren konnten.

Die Grasshoppers haben viel an Aufräumarbeiten zu erledigen. Nach Monaten der Irrtümer und Intrigen, der Machtkämpfe und Manipulationen. Nach Monaten, die im August mit der Einsetzung von Murat Yakin als Trainer und der Erklärung von Huber begannen, Yakins Verpflichtung sei ein Signal, das die Ambitionen des Clubs unterstreiche.

CEO Manuel Huber probiert, das Positive nicht zu vergessen. Foto: Keystone

Heute sagt Huber: «Die Situation ­damals führte zu euphorischen Aussagen. Im Nachhinein würde ich das nicht mehr so sagen.» Yakin kam als Heilsbringer und gewann Punkte mit einer Mannschaft, die im vergangenen Sommer von Sportchef Mathias Walther für Carlos Bernegger zusammengestellt worden war. Dann zeigte er die Kälte des Machtmenschen und sortierte im Winter sieben Spieler aus, die ihm nicht mehr ­genehm waren.

Bald wurden die komplizierten Beziehungsgeflechte in und um den Verein deutlich. Das führte im März zur Suspendierung von Roland Klein als Verwaltungsrat und im April zu Yakins Absetzung: Klein war als Erfüllungsgehilfe von Erich Vogel, dem ewigen Einflüsterer, und als Dienstleister für Yakin nicht mehr tragbar, Yakin war es wegen fehlender Punkte und vor allem wegen seines ganzen Gehabes, Spieler wiederholt öffentlich blosszustellen. Klein gab gestern nun seinen Rücktritt bekannt.

Das Problem, das GC durchdringt, ist deshalb noch immer nicht gelöst. Anliker arbeitet weiter daran, den Gartenbauer Spross zu überzeugen, seinen Aktienanteil von 30 Prozent an ihn und Stüber zu verkaufen. Anlikers Gleichung heisst: Mit Spross ist er auch Vogel los, den er als Unruhestifter ausgemacht hat. Das hat auch damit zu tun, dass Anliker mit seinem Plan, Vogel einzubinden, krachend gescheitert ist.

GC steht vor dem dritten Umbruch in nur zwölf Monaten. Es wird 10 bis 15 Abgänge geben.

Spross hat seine Vorstellungen, er verlangt offenbar mehr als die rund 1,5 Millionen Franken, die sein Aktien­anteil nominal wert sind. Das überrascht nicht. Er hat immer auf sein Geld geschaut und mit Beteiligungen an Spielern meistens das zurückgeholt, was er GC auch vorgestreckt hat. Von Vogel wiederum heisst es, dass er sich gar nicht zurückgezogen hat, sondern Geldgeber sucht, um Anliker stürzen zu können. Huber sagt nun: «Für uns wäre wichtig, wenn Klarheit herrschen würde. Solange wir nicht arbeiten können, wie wir das möchten, solange hinter einem Baum einer steht, der einem ein Bein stellen will, ist die Situation schwierig.»

Das 20-Millionen-Budget

Eines weiss Huber als CEO mindestens: Das Budget beträgt auch für die neue Saison rund 20 Millionen Franken. Genug sollte das allemal sein, um eine gute Mannschaft aufzubauen, zumindest eine bessere als aktuell. Es wird grosse personelle Veränderungen geben, zum dritten Mal innert zwölf Monaten. Letzten Sommer kamen acht Spieler und gingen zwölf, im Winter kamen und gingen je sieben, und jetzt, denkt Huber, «gibt es zehn bis fünfzehn Abgänge, und ein paar Spieler werden kommen». Auf dem Campus wird es weiter zugehen wie in einem Taubenschlag.

Das hilft nicht, Konstanz aufzubauen. So wenig, wie es hilft, mit Thorsten Fink schon den dritten Cheftrainer seit ­August zu beschäftigen. Langfristig könne das nicht gut kommen, sagt Huber. Die Arbeiten laufen nun, die Schäden der letzten Monate zu reparieren. Es ist die Chance für die Verantwortlichen, um zu beweisen, dass sie besser sind, als Vogel denkt. Es liegt an ihnen, zu zeigen, dass das Versagen dieser Saison in erster Linie an Vogel, Klein oder Yakin lag. Immerhin sagt Huber: «Es gibt nicht nur einen Schuldigen. Der Präsident und der CEO sind verantwortlich für die Führung des Vereins.»

Vilotic, Pnishi und Vasic werden heute Abend von GC verabschiedet. Die Verträge von vielen anderen laufen aus, ohne dass ihre Zukunft geregelt ist: Bergström, Lika, Doumbia, Sainsbury, Kodro, Djuricin oder Cvetkovic. Einzig Kodro und Djuricin wären ein Verlust. Es gibt weitere, die diese Saison leistungsmässig durchgefallen sind: Fasko, Taipi, Kapic, Avdijai oder Andersen, der Grossverdiener, der jährlich mit 400'000 Franken entlöhnt wird. Nur ­haben sie alle noch Verträge bis 2020 oder gar 2022.

«Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine grosse Zukunft haben.»Thorsten Fink

«Wenn wir richtig scouten und die richtigen Spieler holen, wenn wir keine Leute mehr auf der Lohnliste ­haben, die nichts mehr zur Substanz beitragen, können wir eine gute Mannschaft ­zusammenstellen», sagt Huber. Es geht auch darum, mit den Spielern zu reden, die im Winter auf Geheiss ­Yakins ausgeliehen wurden, um ­Bahoui, Sigurjonsson, Kamberi oder Munsy. Sportchef Walther hat mit den Gesprächen begonnen, um den einen oder anderen von ihnen zurückzu­holen.

«Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine grosse Zukunft haben», hat Fink vor zehn Tagen gesagt, am Abend eines tristen 0:2 gegen Sion. Der Trainer, der von vier Spielen eines gewonnen hat, muss selbst wissen, wie hilfreich solche Versprechen sind. Mit der Realität haben sie wenig zu tun. Huber springt für ihn in die Bresche und ­bezeichnet ihn als «positiven, kommunikativen Menschen», der für eine «positive Energie» sorgt: «Er packt die Spieler auf Augenhöhe.» Was er damit andeuten will: Das war unter Yakin nicht der Fall, er bewegte sich auf einer eigenen Flughöhe.

Fink hat auch schon einmal einen Platz in der Europa League zum Ziel für die kommende Saison ausgerufen. In dieser Liga müsse das möglich sein, sagt CEO Huber, «sonst würden wir am falschen Ort spielen».

(Tages-Anzeiger)