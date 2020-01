Dieses Schweizer Team funktioniert

Etwas fürs Selbstvertrauen tun und mit einem guten Gefühl nach Göteborg reisen – das waren die Ziele der Schweizer Handballer für den Yellow Cup in Winterthur. Diese Vorgaben in Richtung Europameisterschaft, die am Freitag für sie mit dem Match gegen Schweden beginnt, haben sie optimal erfüllt. Das 32:22 gegen die Ukraine kam dank spielerischer Überlegenheit, das 29:26 gegen Tunesien in einem emotionalen Match, der viel Kraft kostete, zustande. Und beim 31:27 gegen die Niederlande kämpfte sich das Team trotz Müdigkeit und schlechten Starts in den Match zurück.

Darüber hinaus wurden zwei wichtige Fragen positiv beantwortet. Die erste: Ist Goalie Nikola Portner, der bei Montpellier kaum mehr zum Einsatz kommt, in der Lage, die wichtigen Paraden zu liefern, die für Aussergewöhnliches nötig sind? Portner ist es. Im ersten Spiel hielt er in 30 Minuten elf Bälle, da hatte er schon die Antwort gegeben. Die zweite: Hält der Fuss von Linkshänder Nicolas Raemy, der in dieser Saison noch keinen Match für Wacker Thun absolviert hat? Er hält. Raemy ist als zweiter Rückraum-Linkshänder für die EM bereit.

Hinzu kommt, dass die Verteidigung immer besser steht. «Wir haben vier verschiedene Systeme ausprobiert», erklärte Nationaltrainer Michael Suter. Er setzte alle 18 aufgebotenen Spieler ein, «und jeder hat seine Rolle hervorragend gespielt», war der Coach zufrieden. Seine Mannschaft ist nach der erfolgten EM-Qualifikation nicht stehen geblieben, sondern sie hat sich weiterentwickelt. Das Selbstverständnis des Siegens ist ein Teil dieses Prozesses.

Die Aufbaureihe ist breiter geworden

Seit die EM-Teilnahme definitiv ist, absolvierte die Schweiz fünf Partien, sie gewann alle. Gegen Tschechien, den EM-Sechsten von 2018, tat sie das im Oktober einmal klar, ein zweites Mal aus einem Fünftore-Rückstand heraus. Die Gegner in Winterthur waren zwei EM-Teilnehmer und der WM-Zwölfte Tunesien.

Nichts zeigt die offensive Entwicklung besser auf als die Tore und Schützen aus dem Rückraum, die im Angriff die wichtigsten Eckpfeiler sind. Im März 2019 beim bemerkenswerten Auswärtssieg gegen Deutschland gab es ausser Treffern von Schmid nur noch drei Rückraumgoals.

In Winterthur präsentierte sich eine viel breitere Schweizer Aufbaureihe. Schmid spielte im Startspiel nur gerade 16 Minuten (2 Goals), 19 weitere Treffer gegen die Ukrainer wurden durch Lenny Rubin, Roman Sidorowicz, Dimitrij Küttel, Luca Maros und Nicolas Raemy erzielt. Gegen die Tunesier ging es ganz ohne Schmid – Küttel, Rubin, Raemy, Von Deschwanden und Sidorowicz sorgten für genügend Gefahr. Gegen die Niederländer musste Schmid, als es gar harzig lief, aushelfen. Ab und zu kann er ersetzt werden, aber allzu oft darf der Regisseur nicht fehlen. Denn die Kreisläufer zum Beispiel haben es ohne ihn extrem schwer.

Die Schweiz hat sich auf die EM hin dem breiten Mittelfeld angenähert. Dieses Team funktioniert. Es hat zuletzt seine Anhänger begeistert. Vor eigenem Publikum fallen einem die Erfolge aber leichter. Am Freitag im Scandinavium werden unter den 12'000 Zuschauern nur wenige Schweizer sein.

Dem kann Suters Team entgegenhalten, dass es im März 2019 in Düsseldorf die Deutschen vor 11593 Anhängern bezwang. Man hat den Eindruck, als ob alle bereit sind, ihr Optimum zu einer perfekten Teamleistung beizutragen. Wenn das auch in Schweden der Fall ist, muss das Turnier für die Schweiz nicht unbedingt schon nach der Vorrunde zu Ende sein.