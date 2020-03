60 Minuten fehlten den ZSC-Frauen zur Krönung

Es war alles bereit, der Meistertitel schien den Frauen der ZSC Lions kaum mehr zu nehmen zu sein. 2:0 führten sie vor einer Woche in der Finalserie gegen Neuchâtel, die Verdikte liessen mit 5:1 und 3:0 keine Fragen offen. Am Samstagabend sollte im Heuried die finale Gala steigen, samt anschliessender Meisterfeier. Es wäre der 10. Meistertitel gewesen, der vierte in den letzten fünf Jahren.

Doch dann die Hiobsbotschaft: Weil der Regierungsrat des Kantons Tessin alle Sportveranstaltungen samt Trainingsbetrieb bis mindestens am 29. März unterbrochen hatte und damit keine Chancengleichheit mehr gegeben war, reagierte der Eishockeyverband am Donnerstag. Er sagte die Meisterschaften auf allen Stufen ab.

Captain Nina Waidacher fiel nicht aus allen Wolken, als sie wie ihre Kolleginnen von der Teammanagerin per WhatsApp über die neueste Entwicklung informiert wurde: «Wir hatten uns mit der Situation auseinandergesetzt. Ich hatte aber bis zuletzt gehofft, dass es vielleicht doch noch reicht.»

Der Teamgeist gehört zu den Stärken der ZSC Frauen.

Sie hatten auch dann noch gespielt, als bei den Männern die National League bereits verschiedene Krisenstufen durchlebt hatte. Geisterspiele gab es bei den Frauen nicht, die Anzahl Zuschauer lag immer deutlich unter der aktuell zulässigen Maximalgrösse. Noch am Tag, als die Playoff-Viertelfinals der Männer nicht wie geplant starten konnten, hatten sie ihre Finalserie begonnen.

Noch ein vielleicht letztes Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen, sei keine Option gewesen, sagt Paolo Angeloni, der Direktor der Regio League: «Für uns war immer klar, dass wir die Anweisungen der nationalen, kantonalen und lokalen Behörden umsetzen.»

Die Ungewissheit

Bei den Männern wurde am Tag nach Meisterschaftsabbruch kommuniziert, dass es keinen Meister und keinen Auf- und Absteiger geben wird. Die Frauen indes hörten nichts seit dem Abbruch. «Diese Ungewissheit macht es noch schwieriger», sagt Waidacher, «es wäre schön, eine Antwort zu haben.» Diese dürfte Ende Woche folgen.

Am Samstag ist eine Sitzung des Nachwuchs- und Amateursportkomitees anberaumt, in der über alle noch offenen Fälle entschieden wird. In den Weisungen zur Meisterschaft, die von allen Clubs angenommen wurde, steht, dass der Meister im Playoff ermittelt und der Final im Modus «Best of 5» ausgespielt wird.

Jetzt müsste einer der Delegierten einen Antrag auf eine nachträgliche Modusänderung stellen und dieser wiederum eine Dreiviertel-Mehrheit finden. Angeloni glaubt nicht an dieses Szenario: «Sportlich ist es enorm schade für die ZSC Lions. Aber ich denke, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt Meisterinnen werden.»

Die Unvollendete

So haftet der Saison der Zürcher Frauen höchstwahrscheinlich etwas Unvollendetes an, obwohl sie im Januar ihren neunten Cuptitel gewonnen hatten und generell das klar beste Team der Schweiz waren. Ein nachträglicher Titel könnte aber auch nie die gleichen Emotionen wecken, sagt Waidacher: «Das will man auf dem Eis erleben und mit dem gesamten Team den Moment geniessen.»

Captain Nina Waidacher freut sich darauf, die Saison bei einem Teamevent Revue passieren zu lassen.

Schade sei es aber schon, denn letztlich fehlten wohl nur 60 Minuten zur Krönung. Vorwerfen können sich die Spielerinnen von Diane Michaud nichts - sie konnten immer dann, wenn es gefordert war, einen Gang höher schalten. Sie gewannen trotz einiger untypischer Niederlagen die Regular Season, dann auch die Masterround und setzten sich im Halbfinal mit viel Mühe gegen Hauptrivale Reinach 3:1 durch.

Die Meisterfeier wird wohl platzen, feiern werden die ZSC-Frauen aber sicher noch einmal, sagt Waidacher: «Wir haben einen wirklich guten Teamgeist. Ein Mannschaftsessen hatten wir schon. Und wenn dann alles einmal vorbei ist, machen wir einen Teamevent und lassen noch einmal alles Revue passieren.» An Gesprächsstoff wird es nicht mangeln.