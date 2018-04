Alles in Rot und alle zusammen

Der eine Held sank in seinem Torraum auf die Knie. Der andere wurde hinter dem Klotener Netz von seinen Kollegen fast erdrückt. Melvin Nyffeler, der überragende Goalie, war eine halbe Minute lang zu keiner Regung mehr fähig. Und Jan Mosimann, der die Lakers in der 78. Minute dieses Showdowns zurück in die höchste Liga geschossen hatte, wusste gar nicht, wohin mit seiner Freude. Drei Jahre nach dem Abstieg sind die Lakers wieder in der National League. Mit neuen Gesichtern, neuer Identität und leuchtendem Rot prägten sie diese Ligaqualifikation auf dem Eis und auf den Rängen.

«In die Nati A», sangen sie auf den Rängen, während Trainer Jeff Tomlinson zu seiner Spielertraube schritt. Nyffeler hatte inzwischen den halben Weg dorthin zurückgelegt, ehe er sich noch einmal aufs Eis legen musste. Es war wohl zu viel für den ehrgeizigen Perfektionisten, der 2016/17 auch ein paar Spiele in Kloten aushalf. Jetzt wurde die Swiss-Arena zur Stätte seines grössten Triumphs.

Kurz nach 23 Uhr gab es nur Sieger bei den Lakers. Ein unvergesslicher Abend war es auch für Lars Frei, der das Gros der Saison in der Mysports League gestürmt, das Jahr davor ganz verpasst hatte. Drei Kreuzbandrisse im selben Knie wiesen eher auf Sportinvalidität hin als auf einen, der innerhalb von vier Monaten vier Titel holt. Und doch gehörte der 23-Jährige beim Cup-Sieg und beim Swiss-League-Triumph zum Kader der Lakers, war Dübendorfs bester Playoff-Torschütze auf dem Weg zum Titel. Und erzielte gestern in seinem ersten Match für die Lakers seit Januar das wegweisende 1:0.

Doch eigentlich ist es widersinnig, im Zusammenhang mit diesem Aufsteiger von Einzelnen zu sprechen. Denn es ­waren eben nicht die besseren Individualisten, welche diese Ligaqualifikation gewannen. Es war das bessere Team. Und vielleicht war es ein wenig Aberglaube: Die gesegnete Kerze, die sonst nur bei Heimspielen brennt, reiste ­erstmals an einen Auswärtsmatch.

(Tages-Anzeiger)