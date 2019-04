Almquist streckt Reto Suri brutal nieder

Eine Szene sorgt nach der ersten Partie der Final-Serie zwischen Bern und Zug für Gesprächstoff, weil sie besonders hässlich ist. Was hat sich abgespielt? Der dritte Abschnitt der Begegnung läuft, die Stimmung ist auf und neben dem Eis aufgeheizt. Die Gäste aus der Zentralschweiz haben in der 47. Minute im Powerplay durch Garrett Roe auf 3:1 erhöht. Der SCB versucht sich gegen die nächste im Playoff drohende Heimniederlage zu stemmen. Die Zuger powern weiter und lancieren keine Minute nach ihrem dritten Treffer den nächsten Angriff.

Reto Suri setzt sich in der Mittelzone an der Bande gegen Yanik Burren durch. Da kommt Adam Almquist herangefahren und mäht den EVZ-Stürmer um. Die Schiedsrichter unterbrechen das Spiel sofort, zeigen eine Strafe an und schicken den SCB-Verteidiger in die Kühlbox. Suri bleibt nach dem brutalen Check gegen seinen Kopf benommen liegen, vergräbt sein Gesicht in den Handschuhen und windet sich vor Schmerzen. Der 30-Jährige blutet und muss medizinisch versorgt werden.

Für Suri ist die Partie gelaufen. Er muss zur weiteren Pflege in die Garderobe. Auch für den Täter ist das Spiel vorbei. Der Schwede wird unter die Dusche geschickt. Er kassiert eine Fünf-Minuten- plus Spieldauerdisziplinar-Strafe und erweist seiner Mannschaft damit einen Bärendienst. Sie verliert die Partie allerdings nicht nur deshalb 1:4. Es ist damit zu rechnen, dass die Liga am Freitag ein Verfahren gegen den 28-jährigen Almquist eröffnet.

Ob der niedergestreckte Zuger am Samstag im zweiten Finalspiel wieder einsatzfähig ist, wird sich weisen. Die Clubs informieren im Playoff ja meist nur spärlich über Blessuren und mögliche Ausfälle von Spielern.

