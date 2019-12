Aus der Rücklage zum achten Sieg in Folge

Es sah lange nicht sehr gut aus für Kloten, den Leader, in der Biascarena, der Eishalle des Tabellenletzten. «Das erste Drittel war gar nicht gut, nachher wurde es besser. Aber zufrieden können wir mit der Leistung nicht sein», sagte Trainer Per Hanberg. Dass seine Mannschaft aber noch zwei Punkte geholt hat, das fand er gut. «Wenn wir an einem schlechten Tag punkten, spricht das auch für unseren Charakter.»

Kloten machte dank zwei Toren der Sutter-Linie ein 0:1 und ein 1:2 wett – und musste doch sehr froh sein, wenigstens die Verlängerung zu erreichen und zu überstehen. Da war einmal jene Szene im Schlussdrittel, die das Schiedsrichterduo gleich zu zwei Strafen gegen Kloten nützte. Zwei Minuten aber hielt der EHC in doppelter Unterzahl dagegen. Er war auch gegen Ende der 60 Minuten und in der Verlängerung in Unterzahl stark. Dann liess im Penaltyschiessen Goalie Dominic Nyffeler nur einen Tessiner treffen. Robin Figren und Romano Lemm sorgten für den achten Sieg in Folge.

52 Schüsse nach zwei Dritteln

Morgen folgt das Spitzenspiel gegen Olten, in dem Marco Truttmann nicht mitspielen darf. Olten wollte ihn unbedingt loshaben, hat es aber dennoch geschafft, eine solche Klausel in den Vertrag einzubauen. Wieder dabei am Sonntag ist aber Center Faille, der im ersten Match am Spengler-Cup drei Minuten Eiszeit hatte.

Dass Kloten gestern nicht gut war, aber immerhin gut genug, um den achten Sieg in Folge zu holen (aber das zweite 3:2 nach Penaltys gegen die Rockets), spricht für das Team. Dass es trotz der Entscheide der Schiedsrichter einigermassen auf dem eingeschlagenen Pfad blieb, ebenfalls. Bis Kloten gestern sein erstes Powerplay versuchen durfte, vergingen geschlagene 52 Minuten. Bis dahin hatten die Tessiner ungestraft die Gegner bremsen dürfen. Nicht einmal, sondern gleich mehrmals.

52 Schüsse hatte das Team nach zwei Dritteln abgegeben, aber nur gerade einen Treffer erzielt.

Der skandalöse Versuch

Die letzte Reise ins Tessin (für welche die Klotener Anhänger erneut zwei Fanbusse füllten) – das war es zumindest in dieser Saison. Biasca wird trotz der gestrigen Leistung nicht mehr über den Strich klettern, über dem das Playoff-Paradies liegt. Die Zuversicht jener, die gar hoffen, nächste Saison nicht mehr die Reise durch den Gotthardtunnel antreten zu müssen, fusst nicht mehr in erster Linie darauf, dass Kloten diese Saison den Aufstieg schafft, sondern dass Biasca absteigt.

Die Clubs der National League, die mit den Farmteams verbandelt sind, wollen das zwar verhindern. Sie versuchen, während der laufenden Saison einen Modus zu ändern! Es soll keinen Absteiger geben, weil die Farmteams doch ach so viele Spieler an andere Clubs liefern. Sollte jedoch ein Farmteam absteigen, so spricht rein gar nichts dagegen, dass die Ausbildung junger Spieler auch eine Liga tiefer möglich ist. Bei Biasca haben Lugano, Ambri, Lausanne und Davos Interessen. Immerhin sieht es so aus, als ob die EVZ Academy und GCK keine Abstiegsängste haben müssen, Sierre, das von Genf alimentiert wird, scheint auch bald genug Abstand auf die zwei letzten Plätze zu haben.

Der Modus, dass es diese Saison wieder einen Absteiger aus der Swiss League geben soll, ist übrigens nicht vor zehn Jahren, sondern im Sommer dieses Jahres, das sich nun dem Ende zu neigt, festgelegt worden. Die Tatsache, dass versucht wird, in eine laufende Meisterschaft mit einer Änderung einzugreifen, ist skandalös genug. Ein möglicher Antrag an der Liga-Versammlung sollte gar nicht zugelassen werden.