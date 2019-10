Berra patzt, und Bern verliert trotzdem

Ein Geschenk war genug. Dachte sich wohl Reto Berra. Freiburgs Goalie hatte dem SC Bern kurz vor Ende des Mitteldrittels mit einem Ausflug hinter das Gehäuse den Treffer zum 1:2 durch Ebbett ermöglicht. Es sollte das letzte Tor des Abends sein, weil Berra in den Schlussminuten dicht hielt, als die Berner mit zusätzlichem Feldspieler auf den Ausgleich drängten. So aber holten die Freiburger in Bern einen ihrer seltenen Siege. In den zwölf Partien zuvor hatten sie in der Postfinance-Arena nur zweimal reüssiert.

Am Dienstag genügte dem Team von Christian Dubé eine solide, gute Leistung zu drei Punkten. Was wiederum dem SCB zu denken geben muss. Nach sanfter Aufwärtstendenz in der Vorwoche war die Leistung im Zähringerderby ein klarer Schritt rückwärts. Die Mannschaft von Kari Jalonen wirkte uninspiriert, spielte ohne Durchschlagskraft. Nach einem Scherwey-Fehlpass traf Gundersson von der blauen Linie. Der US-Amerikaner stand auch am Ursprung des zweiten Treffers. Rossi lenkte den Schuss des Verteidigers noch ab. In der Folge brachte der Gast den Vorsprung über die Zeit.

Beim SCB kommt derweil zum Unvermögen noch Pech dazu: Center Mursak verletzte sich im Aufwärmen. Weil mit Heim, Pestoni und Jeremi Gerber drei weitere Stürmer abwesend waren, musste Verteidiger Colin Gerber am Flügel aushelfen. Ob Mursak länger ausfällt, wird eine MRI-Untersuchung ergeben.