«Dann warten wir auf Segi mit dem Pokal»

Noch wenige Stunden bis zum alles entscheidenden siebten Playoff-Finalspiel zwischen Lugano und den ZSC Lions. Zwei Meisterpucks haben die Zürcher bereits vergeben, dazu fehlt Topscorer Frederik Pettersson. Damit spricht nicht mehr viel für die Lions, plötzlich ist Lugano der Favorit auf den Meistertitel. Dennoch standen die ZSC-Fans bereits am Vormittag beim Hallenstadion und vor der Geschäftsstelle des Vereins an, um Tickets für das Public Viewing in der Messe Zürich zu kaufen. Weil das Hallenstadion selber wegen einer Generalversammlung der Crédit Suisse nicht zur Verfügung steht, musste der ZSC ausweichen. Mit rund 4000 Zuschauern wird das Public Viewing ausverkauft sein.

Ob die Nervosität oder die Vorfreude auf das grosse Finale bei den Fans überwiegt und wie eine allfällige Meisternacht aussehen würde, sehen Sie oben im Video.

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? HC Lugano

ZSC Lions

Abstimmen HC Lugano 50.2% ZSC Lions 49.8% 847 Stimmen HC Lugano 50.2% ZSC Lions 49.8% 847 Stimmen



(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)