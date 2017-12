Das Supertalent ist angekommen

Ansatzweise bricht sein Temperament durch. Kevin Fiala steht auf und sagt: «Jetzt ist es genug.» Doch er lächelt dabei, er kann verschmerzen, dass sein Lebkuchenhaus trotz eifriger Bemühungen immer wieder zusammenstürzt. Nun endgültig. Gemeinsam mit Roman Josi und Yannick Weber bewegte er sich für die Website der Nashville Predators auf ungewohntem Terrain, und Weber fasste die Bemühungen Fialas so zusammen: «Auf dem Eis hat er die besten Hände, aber hier . . .»

Der Beitrag unter dem Titel «Merry Swiss-mas» sollte vorweihnächtliche Stimmung in die Stuben der Predators-Fans bringen. Bei Fialas Gegnern sind die jüngsten Aufeinandertreffen mit ihm auch so noch in Erinnerung. Allerdings nicht in bester, mussten sie doch allzu oft beim Jubeln zuschauen. Beim 1:4 gegen Carolina am Donnerstag erzielte er sein 10. Saisontor, alle gelangen ihm seit dem 14. November. Er hat nun neunmal in Serie mindestens einen Skorerpunkt realisiert. Die Linie mit Routinier Craig Smith und Zugang Kyle Turris harmoniert perfekt.

Viel Positives gab es beim Heimspiel gegen die Hurricanes nicht zu registrieren. Nach sechs Minuten lagen sie 0:4 zurück, und Peter Laviolette konstatierte später schmallippig: «Wir spielten nicht hart genug und undiszipliniert dazu.» Die Kritik des Cheftrainers dürfte Fiala ausgenommen haben. Sein Treffer war sinnbildlich für seine jüngste Entwicklung. Er grub die Scheibe an der Bande aus, stürmte vors Tor und lenkte den Schuss von Subban entscheidend ab.

Ein Schuss pro Minute

Fiala war nach Spielschluss dennoch enttäuscht: «Einen solchen Start dürfen wir uns einfach nicht leisten.» So wertlos der Treffer letztlich war, so verdeutlichte er doch, was ihn persönlich derzeit auszeichnet: der unbedingte Drang Richtung Tor und das Selbstvertrauen. Acht Schüsse brachte er aufs Tor, sechs weitere gingen daneben, das alles bei einer Eiszeit von 15:43 Minuten. Ein Schuss pro Minute fast, das dürfte sogar ZSC-Abschlussmaschine Frederik Pettersson in eine Sinnkrise stürzen.

Der Uzwiler Erstrundendraft mit tschechischen Wurzeln ist in den letzten fünf Wochen einer der konstantesten Spieler der Liga und auf bestem Weg, seinen persönlichen Rekord zu pulverisieren. Verbessert hat er ihn schon massiv: Ende letzter Saison standen 16 Punkte aus 54 Partien zu Buche, nun totalisiert er nach 33 Partien schon 26 Punkte. Hinter Filip Forsberg ist er die Nummer 2 bei den Predators. Und Laviolette, der ihn einst ins Farmteam verbannt hatte, ist beeindruckt: «Er hat sich in allen Bereichen verbessert.»

Verkürzte Zwangspause

Umso mehr, als Fiala vor acht Monaten den bisher grössten Tiefschlag erlitt. Am 26. April, kurz nachdem er mit einem Auswärtstor und einem «Game Winner» grossen Anteil am Weiterkommen gegen Chicago gehabt hatte, zog er sich gegen St. Louis einen Oberschenkelbruch zu. Saisonende statt Stanley-Cup-Final: Fiala konnte nur noch als Stimmungsmacher eingesetzt werden.

Vier bis sechs Monate hätte die Zwangspause dauern sollen, aber diesmal kam Fiala sein unbändiger Ehrgeiz, der ihn früher oft gebremst hatte, zupass. Er reiste im Sommer nach Schweden und trainierte mit Skating- und Personal Coach Andreas Larsson sehr hart. Und legte weiter an Muskelmasse zu. Aus dem Schlaks, der 2015 in der NHL debütiert hatte, ist ein Athlet geworden, der sich auch physisch zu behaupten weiss. Auch mental ging er gut mit der Situation um, wie er rückblickend sagt: «In jedem Kampf um den Puck geht es auch ums Physische. Manchmal war das Zögern weg, dann war es wieder da. Nachdem ich ein paarmal gecheckt wurde und nichts passierte, wusste ich, dass das Bein wieder in Ordnung ist.»

Erstmals seit dem 1. November hat Nashville nun zwei Partien in Serie verloren und muss sich die Führung in der Central Division mit Winnipeg und St. Louis teilen. Vor dem heutigen Spiel in Dallas fordert Fiala: «Wir müssen ­etwas ändern.» Er weiss auch: Für ihn gilt diese Forderung nicht.

(Tages-Anzeiger)