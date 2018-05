Das Warten auf die Zusage der Sharks

Am Tag nach dem 2:0-Sieg gegen die Slowakei stand bei den Schweizern die Erholung im Zentrum. Nur gerade die Spieler, die bisher noch nicht im Einsatz gestanden hatten, sowie die Torhüter und der gegen die Slowaken gesperrte Sven Andrighetto trainierten am Montag auf dem Eis. Die restlichen Spieler der erfolgreich in die WM gestartete Mannschaft zogen einen Ruhetag ein.

Andrighetto, der seine Matchstrafe abgesessen hat, steht Trainer Patrick Fischer am Dienstag gegen Tschechien wieder zur Verfügung. Und vielleicht erhält die Schweizer Mannschaft schon bald weitere Verstärkung: Nach dem Ausscheiden der San Jose Sharks aus den NHL-Playoffs könnte Timo Meier schon bald die Reise nach Kopenhagen antreten.

Vieles spricht für eine Teilnahme Meiers

Swiss Ice Hockey bestätigte auf Anfrage, dass der Verband die San Jose Sharks um eine Freigabe Meiers für die WM gebeten hat. Nun warten Fischer und Co. darauf, dass das Gesuch für den 21-jährigen Stürmer aus Herisau bewilligt wird. Ist Meier gesund, dürfte einer Länderspiel- und WM-Premiere für den NHL-Stürmer nichts im Wege stehen.

Meier stünde dem Schweizer Team frühstens am Wochenende für die Partien gegen Russland und Schweden zur Verfügung. Scheiden in den kommenden Tagen auch die Nashville Predators aus, würde das Nationalteam für die zweite WM-Hälfte wohl auch auf zwei der drei dortigen Schweizer (Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber) zählen können. (fal/sda)