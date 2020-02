Das war ein klassischer Fehlstart des Favoriten

GCK-Trainer Michael Liniger sagte es: «Das hätten wohl die wenigsten erwartet.» Er meinte nicht nur die Klotener, sondern auch sein Team. Denn auf die GCK Lions als Sieger im ersten Playoff-Viertelfinalmatch gegen den Favoriten Kloten hatten auch die Küsnachter nicht unbedingt getippt. Aber Kloten hatte keine gute zweite Periode, und das reichte dem Aussenseiter. Er schoss in diesem Drittel nur ein Tor (obwohl er mehr hätte erzielen müssen), mit dem 2:1 im Rücken hielten die Küsnachter stand.

Natürlich auch mit viel Glück in den letzten 20 Minuten. Denn Kloten setzte nicht weniger als drei Schüsse an die Torumrandung, drückte in diesem letzten Abschnitt mächtig auf den Ausgleich. Und schien ihn mehrmals schon erzielt zu haben. Doch immer wieder brachte entweder Goalie Wolfgang Zürrer seinen Körper oder seinen Stock noch irgendwie an die Scheibe, oder dann half ihm einer seiner Feldspieler mit grosser Aufopferungsbereitschaft aus.

Die GCK Lions brachten den 2:1-Vorsprung in die letzten zwei Minuten, in denen Kloten ohne Goalie versuchte, den Ausgleich zu erzielen. Eine Minute nach dem Lattenschuss von Fabian Ganz setzte dann Ryan Hayes den Puck ins leere Klotener Tor, kurz darauf tat das auch Bernie Sigrist.

Die ersten GC-Tore in Kloten

So geschah am ersten Playoff-Abend in der Halle des Qualifikationssiegers vor 5117 Zuschauern das, was den Aussenseitern in der ganzen Saison nicht gelungen war: Das erste Tor in der Klotener Arena. In der Qualifikation hatten sie einmal 0:1 und einem 0:5 verloren. Und in der ganzen Saison hatten die Lions nur gerade ein Tor gegen Kloten geschossen. Am Mittwoch wurden es deren vier.

«Meine Spieler haben alles gegeben, ich bin mega stolz auf sie», sagte GCK-Trainer Michael Liniger. Natürlich hätten sie am Schluss auch ein bisschen Glück gehabt. Aber sie haben sich dieses Glück auch verdient. Denn sie waren nach ihrem Ausgleich zum 1:1 das aktivere und im zweiten Drittel mit 12:5 Schüssen auch das bessere Team. Und zwar deutlich. Kloten konnte froh sein, dass die Gäste nur ein Tor erzielten.

Zu wenig Energie

Kloten schien auf gutem Weg, der Beginn war sehr in Ordnung. Und nachdem Éric Faille den Puck im hohen Eck platziert hatte (7.), schien alles seinen normalen Lauf zu nehmen. Aber Kloten leistete sich ein zwei Fehler zu viel, die zu Strafen führten, und als Hayes die Scheibe aus der Ecke stehlen konnte, ohne dass einer der Schiedsrichter den Arm hob, war es so weit: Chiquet erzielte den Ausgleich (14.).

«Der Eishockey-Gott war

nicht auf unserer Seite»Klotens Topskorer Eric Faille

Dass dann Fuhrer nur 26 Sekunden nach Wiederbeginn die Lions in Führung brachte, das brachte einige Klotener aus dem Konzept. «Da war der eine oder andere schon ein bisschen besorgt», sagte Trainer Per Hanberg. «Und ein paar begannen sich zu verkrampfen. Dazu erzielten wir im Powerplay kein Tor.»

Und so begann die Zeit gegen Kloten zu laufen. Natürlich geht früher oder später einer dieser Schüsse, die im letzten Drittel aufs Lions-Tor kamen, der eine oder andere rein. Aber gestern war das nicht der Fall, «Der Eishockey-Gott war nicht auf unserer Seite», sagte Topskorer Faille.

Wohl auch deshalb, weil Kloten vorher zu wenig unternommen hatte, um ihn auf seine Seite zu bringen. «Wenn wir aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen, dann kommen wir stark zurück», sagte Hanberg. Am Freitag kann und muss Kloten das in Küsnacht zeigen.

Swiss League. Playoffs (best of 7). Viertelfinals. 1. Runde: Kloten (1. der Qualifikation) - GCK Lions (8.) 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Ajoie (2.) - La Chaux-de-Fonds (7.) 6:2 (2:0, 2:2, 2:0) Olten (3.) - Langenthal (6.) 4:5 n.V. (2:1, 1:3, 1:0) Visp (4.) - Thurgau (5.) 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) Nächste Spiele am Freitag.

Kloten – GCK Lions 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) 5171 Zuschauer. – SR Gäumann/Staudenmann, Wermeille/Nater. Tore: 7. Faille (Figren) 1:0. 14. Chiquet (Hayes) 1:1. 21. (20:26) Fuhrer (Riedi) 1:2. 60. (59:03) Hayes 1:3 (ins leere Tor). 60. (59:43) Sigrist (Rizzello) 1:4 (ins leere Tor). Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Kloten, 5-mal 2 Minuten gegen GCK Lions.

Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: