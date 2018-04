Der Glücksstuhl und der Geduldsfaden

Reto Schäppi setzte sich am Mittwochabend zwei Mal effektvoll hin. Einmal auf einen Stuhl, einmal auf einen gegnerischen Körper.

Rund eine Viertelstunde nach dem Spiel war es, als er vom TV-Interview vom Eis kam und einer Handvoll ZSC-Fans, die noch wartete, einen Gefallen machte. Ein simpler brauner Holzstuhl stand da, vor dem Eingang in die Katakomben des Hallenstadions, Schäppi musste sich unter grossem Jubel draufsetzen.

Was das solle? «Den Stuhl kenne ich», sagte Schäppi und lachte. Er habe sich schon einmal nach einem Auswärtsspiel auf ihn setzen müssen: «Er gehört unseren Fans, es ist unser Glücksstuhl.» Glücksstuhl. Eishockey, Playoff und Aberglauben: Was es nicht alles gibt …

Das Duell mit Lapierre



Elf Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit hatte sich Schäppi bereits einmal hingesetzt und für ohrenbetäubenden Lärm gesorgt. Es war vielmehr ein Hinlegen und statt dem Stuhl fand sich Maxim Lapierre unter dem Zürcher Stürmer. Der Kanadier Luganos hatte seine Rolle als Provokateur und Unterhalter zuvor einmal mehr vorzüglich interpretiert. Doch bei dieser einen Szene fand Schäppi: «Genug.» Der Geduldsfaden riss, Schäppi zog Lapierre nach unten – und legte sich auf ihn. Die Halle tobte.

Ja, sie hätten Lapierre bislang versucht zu ignorieren, sagte Schäppi: «Wir wissen, was er macht, wir wissen, dass er provoziert, wir wissen, dass er für die Kamera spielt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber diesmal ging er zu weit.»

Lapierre war mit ZSC-Goalie Lukas Flüeler aneinander geraten, was Schäppi auf den Plan brachte: «Wenn es um den Goalie geht, müssen die Schiedsrichter eingreifen und ihn schützen.» Weil dies nicht geschehen sei, habe er dies übernommen.

Es war eine heikle Situation für Schäppi. 2:2 stand das Spiel und damit die ganze Serie auf der Kippe. Sein forsches Eingreifen bescherte ihm eine zusätzliche Strafe und Lugano damit ein Powerplay, die Tessiner hätten da den Grundstein legen können, um den 2:2-Ausgleich auch in der Serie zu bewerkstelligen. Doch es kam anders.

Und dafür sorgte auch Schäppi. Er sorgte ein weiteres Mal für ziemlich viel Lärm bei den ZSC-Anhängern. In der Verlängerung spekulierte er bei einem Querpass des Lugano-Verteidigers Bobby Sanguinetti richtig und stocherte den Puck vors Tessiner Tor, wo Chris Baltisberger traf und die Lions zum Sieg schoss.

«Ja, wir wissen es»



3:2 nach Verlängerung, 3:1 in der Serie, noch ein Sieg fehlt dem ZSC zum Meistertitel. «Ja, natürlich wissen wir, dass wir nun 3 Matchpucks haben, den Pokal holen können und was weiss ich was», beantwortete Schäppi die Fragen nach dem Ausblick auf Spiel 5 in Lugano, wie sich das gehört: «Aber wir malen unser Bild kleiner, werden uns, sobald das Spiel beginnt, nur noch auf den nächsten Einsatz konzentrieren. Schliesslich sind wir Profis.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)