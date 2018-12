Bevor der Weihnachtsbaum angeht, bevor das Discolicht endlos von Rot zu Grün zu Blau zu Violett wechselt, hat der Himmel über Zürich seinen Auftritt. Von leuchtendem Azur verdunkelt er sich Richtung Ultramarin. Und dann, kurz nach vier, strahlt er in jenem Blau, das perfekt zu diesem Samstagnachmittag passt: Es ist «GC Day» auf dem Dolder.

Zum vierten Mal organisieren die Eishockeyaner den Anlass auf dem Zürichberg. Laden sie die anderen elf Sektionen der «grössten polysportiven Organisation der Schweiz», wie es in der Einladung ganz unbescheiden heisst, zum Plauschturnier und festlichen Beisammensein ein.

Doch schon die zwei riesigen Sattelschlepper vor dem Hauptgebäude verraten, dass diesmal etwas anders ist. Die Lastwagen brachten tonnenweise TV-Technik zur 88-jährigen Eisbahn. Denn es ist auch «Winter Classic»: Zur Feier des «GC Day» wird der Swiss-League-Match zwischen den GCK Lions und dem EHC Winterthur als Freiluftspiel ausgetragen. An gleicher Stelle, wo das Heimteam 1966 Meister wurde. Zum ersten und einzigen Mal: 1997 folgte unter der Ägide von Walter Frey die Fusion mit dem ZSC, seither sind die GCK Lions als Ausbildungsteam positioniert.

Schenk mit dem Rücken zum Rink

Der Geruch von Bratwurst hängt in der Luft, manchmal von Glühwein, wenn einer, der die Temperaturen an diesem sonnigen Samstag unterschätzt hat, mit einem Becher vorbeikommt. Auf dem grossen Feld herrscht freier Eislauf, schieben Kinder Eisbären vor sich her, die ihnen helfen, nicht umzufallen. Und direkt neben dem öffentlichen Eisfeld steht der Rink, auf den sich heute die Kameras richten. Er passt längst nicht mehr ins 21. Jahrhundert.

Die Holztribüne aus den 1930ern brannte vor ein paar Jahren ab, wurde mehr aus Nostalgie denn aus Notwendigkeit wieder aufgebaut – und wirkt doch schon wieder antiquiert. Die Spielerbänke entsprechen höchstens den Bedürfnissen von Hobbysportlern. Kaum vorstellbar, dass hier auch der ZSC einst Meister wurde, dass hier Weltmeisterschaften statt- und 15’000 Zuschauer Platz fanden. «Vor 60 Jahren bin ich da noch selber entlang gestürmt», sagt Walter Frey, «nur die Banden waren damals noch nicht so hoch.» Auch der Präsident von ZSC und GCK Lions lässt sich die «Winter Classic» nicht entgehen.

Das Wetter spielt mit: Freitag Regen, Samstag Sonne, Sonntag Regen. Zu tun gibt es trotzdem genug. Ein Swiss-League-Team verfügt gegenüber früher über ein viel grösseres Kader, daher wurden Spielerbänke auf der anderen Seite des Rinks nötig. Für die Kameras wurde ein Stahlgerüst installiert, der Match kommt schliesslich live im Fernsehen. Und zwischen Garderoben und Banden steht ein improvisiertes TV-Studio. Simon Schenk, einst GCK-Lions-Sportchef, verfolgt den Match trotzdem mit dem Rücken zum Eis. «Man sieht es einfach besser», erklärt er mit Blick auf einen kleinen Monitor. Das Plexiglas, vor dem Match extra noch gereinigt, ist zu beschlagen.

Zutritt gratis, aber limitiert

Schenk sieht ein Spiel, das ihm gefallen kann. Die GCK Lions tragen Replika-Shirts aus der Meistersaison, gehen 4:0 in Führung und kassieren die Gegentreffer erst, nachdem bei Hälfte des Schlussdrittels die Seiten gewechselt worden sind – es soll ja niemand von Wind und Wetter benachteiligt sein.

Als das 4:2 um 18.40 Uhr feststeht, ist es klirrend kalt. Die meisten Zuschauer zieht es an die Wärme. Entweder ins Restaurant, wo sie den Discobetrieb auf dem offenen Eisfeld beobachten können. Oder ins «GC Fondue Chalet» beim Eingang, wo sich Eishockeyaner und Mitglieder anderer GC-Sektionen treffen.

Sie können übers mittägliche Plauschturnier diskutieren, dass statt der favorisierten Tennisspieler die Unihockeyaner gewonnen haben – gerüchteweise, weil die Sektion Tennis das Reglement falsch verstanden hat. Sie können diskutieren, warum die Sektion Fussball schon wieder nicht da gewesen ist. Und sie können sich vor allem über einen Anlass freuen, der zwar keinen Gewinn abwirft, das aber auch nicht sollte. Denn bei 450 Zuschauern wurde der Zugang zur Tribüne trotz Gratis-Eintritt geschlossen. Mehr Publikum lässt diese sicherheitstechnisch nicht zu. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)