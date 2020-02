Sie hatten ihre Taschen geschultert, als die Teamkollegen noch im Gang vor der Garderobe stretchten und dehnten. «Tschau zäme», sagten Justin Sigrist und Yannick Brühschweiler. Die beiden hatten den GCK Lions bei der Playoff-Überraschung in Kloten mitgeholfen. 4:1 hatte der Aussenseiter zum Start der Viertelfinalserie gegen den Qualifikationssieger gewonnen.

Am Donnerstag trainierten sie wieder bei den ZSC Lions. Sigrist hat diese Saison in der National League 38 Partien absolviert (sechs Skorerpunkte), Brüschweiler 19 (ein Punkt). Ob sie heute Freitag im ersten Heimspiel der Serie wieder für die GCK Lions spielen können, das konnte Trainer Michael Liniger am Donnerstag nicht wissen. «So ist das», er hat sich daran gewöhnt, dass er natürlich seine Bedürfnisse hinter die der ZSC Lions zurückstecken muss. Und die spielen heute im Hallenstadion gegen Ambri, am Samstag dann in Zug.

So sagt es das Reglement

Und es gibt in dieser Angelegenheit ja auch ein Reglement, das im Playoff befolgt werden muss. Aus der Swiss League ins Partnerteam in der National League «aufsteigen» kann jeder, aber wenn er einmal in der höchsten Liga gespielt hat, dann kann er nicht mehr zurückkehren. Spielen Sigrist und Brüschweiler heute mit den ZSC Lions, sind sie nachher bei den GCK Lions nicht mehr einsetzbar. Aber es könnte ja sein, dass zum Beispiel heute Axel Simic an ihrer Stelle in ­Küsnacht aushilft. Das Interesse der ZSC Lions am ersten Playoff-Auftritt des Farmteams seit 2013 auf jeden Fall war gross – auch weil sie spielfrei waren. Simon Bodenmann und Lukas Flüeler waren ebenso in Kloten wie CEO Peter Zahner, Sportchef Sven Leuenberger sowie das Trainerduo Rikard Grönborg/Fredrik Stillman.

Sie interessierten sich nicht nur für die jungen Spieler, sondern auch für einen 28-Jährigen: Victor Backman. Der ist – neben Trainerassistent Peter Andersson – der Schwede, der die GCK Lions besser macht. Flügel Ryan Hayes hat zwar mehr Skorerpunkte gesammelt – und war am Mittwoch in Kloten an drei Toren beteiligt –, aber Backmans Wert von 1,35 Punkten pro Spiel ist deutlich besser als jener von Hayes. Center Backman verpasste jedoch wegen einer Verletzung und zwei Auftritten für die ZSC Lions 13 Qualifikationsspiele. Das Spiel in Kloten war sein erstes seit dem 25. Januar. Er könnte später auch Thema sein für die ZSC Lions in ihrem Playoff.

Auch wenn der GCK-Coach und der Kloten-Trainer ganz verschiedene Ziele verfolgen, in einem sind sie sich einig: «Backman ist eigentlich zu gut für diese Liga», sagt Liniger, sagt auch Hanberg. Doch der Vertrag bei den GCK Lions (der auch Einsätze beim ZSC ermöglicht) läuft noch bis 2021.

Liniger erklärt die Klasse seines Centers, der ein Spätzünder war: «Er ist extrem wichtig für die Mannschaft, in jedem Spiel, in jedem Training. Wie er die Scheibe führt, welches Spielverständnis er hat, wie er fürs Team spielt.» Backman ist kein Riese, kein Mann der lauten Töne. Sondern einer, der seine Arbeit still, dafür aber höchst verlässlich ausübt.

Klotens Topskorer Éric Faille gibt die Startniederlage «null Grund, nervös zu werden. Das ist Playoff».

Liniger gönnte seiner Mannschaft am Mittwochabend die grosse Freude über den ersten Sieg gegen Kloten. Er selber analysierte die Partie, um zu schauen, «was wir noch besser machen können». Denn es gebe immer ­etwas zu verbessern. Gestern waren die Lions wieder an der Arbeit.

Wie der Gegner natürlich auch. Klotens Topskorer Éric Faille gibt die Startniederlage «null Grund, nervös zu werden. Das ist Playoff». Und er erinnert sich an die letzte Meistersaison in der Slowakei. «Da haben wir mit Banska Bystrica in jeder ­Serie mindestens einen Match ver­loren und sind doch Meister ­geworden.»

