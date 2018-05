Der Triumph vor der ­Premiere

Wo war Connor McDavid? Der Abend, an dem die Schweiz zum dritten Mal nach 1935 und 2013 in einen WM-Final zog, wurde unvergesslich durch etwas, was nicht stattfand: Connor McDavid, der Superstar der Kanadier. Erst als der 21-Jährige in der 58. Minute mit einem Mann mehr den 2:3-Anschlusstreffer vorbereitete, fiel er kurz auf. Es war viel zu spät und viel zu wenig.

McDavids Verschwinden zeigt, warum dieser Schweizer Triumph so hochverdient war. Ja, es brauchte dazu eine überragende Tor­hüterleistung von Genoni. Und ja, es brauchte das Powerplay, das zweimal erfolgreich war. Es brauchte die Disziplin, bis zur 59. Minute keine einzige Strafe zu nehmen. Es brauchte den offensiven Beitrag von einem wie Scherwey, der nicht in erster Linie fürs Toreschiessen zuständig ist und das so wichtige 1:0 erzielte.

In erster Linie aber brauchte es leidenschaftliche, hochkonzentrierte Arbeit von allen 21, die an diesem unvergesslichen Abend auf dem Eis standen. Und so dafür sorgten, dass jede Aktion zum Schlüsselmoment werden konnte.

Die Tore waren dafür der verdiente Lohn.

Scherweys Treffer zum Beispiel. Er zeigte den Schweizern früh, dass ihr Rezept trotz weniger Spielanteile auch gegen scheinbar übermächtige NHL-Stars funktioniert. Und es fiel zum perfekten Zeitpunkt, 79 Sekunden vor der ersten Sirene. Die Kanadier hatten in der Kabine plötzlich viel, über das sie sich den Kopf zerbrechen mussten. Der Treffer aus der Mitteldistanz war bei weitem nicht die beste Schweizer Chance gewesen. Meier hatte in der 11. Minute statt das sichere 1:0 neben das Tor geschossen. Scheiterte kurz darauf erneut ganz knapp, ebenso Josi und Fiala.

Zu Beginn des zweiten Drittels war die Verschiebung der Kräfte dann deutlich spürbar, reihte das Team von Trainer Patrick Fischer auf einmal Chance an Chance. Von der Tribüne aus sah Bundesrat Guy Parmelin, flankiert von WM-Maskottchen Duckly, besonders den ersten Sturm mit Niederreiter, Corvi und Fiala mehrfach in aussichtsreicher Position. Sah den Ausgleich der Kanadier (28.), der wie aus dem Nichts kam. Und sah dann, was diese Schweizer Mannschaft 2018 so aussergewöhnlich macht: kein Einknicken, sondern eine starke Reaktion.

Fischer versprach ein starkes Powerplay – und erhielt es

Denn keine Minute nach dem 1:1 bestätigten Fischers Spieler, was ihr Trainer nach dem Viertelfinal behauptet hatte, als gegen die ­Finnen keine einzige Strafe verhängt worden war. «Unser Powerplay wäre bereit gewesen», versprach Fischer am Donnerstag. Und als am Samstag in der 29. Minute eine Strafe gegen Edmundson verhängt wurde, bekam er Recht. Das Schweizer Überzahlspiel sezierte den Gegner nach ­allen Regeln der Kunst, ehe Hofmann nach Traumpass von Fiala nur noch einzuschieben brauchte.

In der 45. Minute hiess es dann schon wieder Powerplay und Tor, diesmal durch Schuss Andrighetto und Ablenker Haas. Nach 44 Minuten führte die Schweiz gegen Kanada mit 3:1.

Und damit ist es höchste Zeit, noch einmal vom Torhüter zu ­sprechen. Denn was Genoni bis zu diesem Zeitpunkte gezeigt hatte, war bloss überragend gewesen. Was er im Schlussdrittel tat, kennt keine Adjektive. Denn ausser Haas’ Treffer verzeichneten die Schweizer im letzten Abschnitt null Torschüsse, die Kanadier 18. Genoni stoppte sie alle, stoppte sie mit einer Selbstverständlichkeit, welche die Gegner verzweifeln liess.

So kam es, dass McDavid am Ende nirgends war. Und die Schweiz heute gegen Schweden im Final. (SonntagsZeitung)