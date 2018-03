«Der ZSC hat eine Loser-Mentalität übernommen»

Ab Samstag gilt es ernst: Playoff-Start in der National League. Qualifikationssieger Bern trifft auf Genf-Servette, Zug spielt gegen die kriselnden ZSC Lions, das Überraschungsteam Biel muss gegen Davos ran, und die vom Verletzungspech verfolgten Luganesi müssen gegen Fribourg-Gottéron ihre Kaderbreite unter Beweis stellen.

In der Experten-Diskussion oben sehen Sie, was doch noch für die Lions spricht – und eine steile These zum Ausgang zwischen Bern und Servette. (Tages-Anzeiger)