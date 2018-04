Der plötzliche Abschied nach 77:10

Dominik Egli jubelte nach 68 Minuten und einer Sekunde. Er war der Meinung, sein Ablenker sei ins Tor von Melvin Nyffeler geglitten. Wäre er das tatsächlich, wäre Kloten weiterhin der dienstälteste Club in der National Leauge. Doch es fehlte vielleicht ein Zentimeter. Es ging weiter in diesem Abnützungskampf, der nach 60 Minuten nicht entschieden war. Und plötzlich waren es wieder die Lakers, die mehr Energie zu haben schienen. Luca Boltshauser musste mehrmals retten. Als die erste Klotener Linie, von den vielen Einsätzen entkräftet, einen weiteren Angriff starten wollte, nahmen das Unglück für Kloten und das Glück für die Lakers ihren Lauf. Hollenstein bekam die Scheibe gar nie auf seine Schaufel, es lief bereits der Lakers-Angriff über Hügli. Die St. Galler waren in Überzahl, Hügli spielte quer zu Mosimann. Und der traf.

Nach 77:10 Minuten war alles vorbei. Der lange Kampf der Lakers um eine Rückkehr in die höchste Liga endete im Happy End. Der lange Kampf der Klotener um den Klassenerhalt war vergebens gewesen. Zwei Verlängerungen in der eigenen Halle hatten sie gewonnen, die dritte ging an den Herausforderer. Sie war die Kulmination in einem Abnützungskampf, in dem beide Teams an ihre Grenzen gehen mussten. Wieder einmal wurde die Halle im Schluefweg zu einem Festzelt für die Gäste. Schon in den letzten drei Finals (zweimal gegen Davos, einmal gegen die ZSC Lions) hatte Kloten den Feiernden zuschauen müssen.

Golden Goal: Mosimann versenkt die Vorlage von Hügli zum Aufstiegstreffer ins Netz. Quelle: Twitter/@MySports_CH

Der EHC Kloten und die SCRJ Lakers haben ihren Anhängern in dieser verrückten Serie um den letzten Platz in der National League Höhen und Tiefen beschert, Glücksgefühle und Enttäuschungen, Hadern und Jubeln. Und unendliche Spannung. Es brauchte nicht nur das siebte Spiel, um den Sieger zu finden. Oder den Verlierer. Es ging weiter. Ein Tor entschied zwischen Klassenerhalt und Aufstieg.

Ein riesiger Effort

Die Klotener hatten sich mit einem riesigen Effort in dieses Spiel zurückgekämpft, in dem sie in Rückstand geraten waren. Wenn die Lakers den ersten Treffer schiessen (dieses Mal durch Lars Frei nach 12 Minuten), dann ist ihnen höchst schwer beizukommen. Zuerst einmal musste Kloten schauen, dass das Konzept nicht völlig verloren ging. Auch deshalb wurde der sonst so besonnene Trainer André Rötheli sehr laut auf der Bank. Die Zeichen waren klar: Raus mit der Scheibe. Aber es gelang zu wenig.

In den Powerplays fehlte Tommi Santala als Organisator und Weitschütze. Der Finne arbeitete als Barrista im Presseraum, eine hartnäckige Prellung (Tomate) oberhalb des Knies hatte es ratsam erscheinen lassen, zu pausieren.

Die Zeit lief und lief – für die Lakers. Denis Hollenstein rackerte sich ab, er verlor den Stock, griff mit dem Gerät eines Mitspielers, das ihm von der Bank gereicht wurde, weiter an. Er wurde bearbeitet, seine Kräfte schwanden. Tim Ramholt gab auf der Bank Zeichen: weiter, weiter. Und dann tat der Mann, der sonst immer darauf bedacht ist, den Puck zu halten oder ein gutes Zuspiel anzubringen, Unerwartetes: Tomi Sallinen, der zweite finnische Center, lief aus der Ecke Richtung Tor, liess Steve Mason das Nachsehen und brachte den Puck im zweiten Versuch unter Melvin Nyffeler durch. Ausgleich nach 49:24.

Kloten drückte, Kloten versuchte alles. Doch am Ende war klar: Die wenigen Klassespieler, die in diesem letzten NL-Kader standen, hatten zu stark forciert werden müssen. Die Kraft fehlte.

(Tages-Anzeiger)